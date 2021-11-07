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阿富汗女權領袖「全身彈孔」毀容慘死！接神秘來電後　詭陳屍坑洞

▲▼ 阿富汗29歲女權運動家芙羅珊（Frozan Safi）。（圖／翻攝Twitter@fhzadran）

▲阿富汗29歲女權運動家芙羅珊（Frozan Safi）。（圖／翻攝Twitter@fhzadran）

記者吳美依／編譯

阿富汗馬扎里沙里夫（Mazar-i-Sharif）的29歲女權運動家、經濟學講師芙羅珊（Frozan Safi）被發現陳屍坑洞裡，全身佈滿槍傷甚至毀容。她接獲一通神秘來電後離家，此後卻杳無音訊，再次被找到，已成冰冷遺體，被認為是塔利班重返執政後，首位遇害的女權倡議者。

死者姊姊莉塔（Rita）是一名醫師，她到太平間確認遺體身分後表示，芙蘿珊的訂婚戒指及包包都被拿走了，「我們透過她的衣服認出她。子彈已經毀了她的臉，她全身都是槍傷，多到數不清，頭上、心臟、胸膛、腎臟和雙腿都是。」

據悉，芙蘿珊正在申請德國難民庇護，10月20日卻突然接到一通匿名來電，被告知必須蒐集身為人權倡議者的證據，並且盡速離開家，前往安全地方躲避。她把大學文憑等文件塞進包包，用一條黑白色圍巾包住頭部後離家，此後人間蒸發。

一名社運人士扎赫拉（Zahra）證實，她和芙蘿珊都有參加當地最近一場反塔利班示威，「我的Whatsapp已經被駭了。我現在都不敢使用社群媒體了。」但是，莉塔不願公開把矛頭指向塔利班，「我們只是不知道是誰殺了她。」

《衛報》報導，阿富汗遭塔利班統治後，普遍瀰漫恐懼氣氛，許多前政府相關人士遭報復性殺害，異議人士被暴力鎮壓，社會運動者也宣稱遭恐嚇與追殺。

國際NGO人權觀察（Human Rights Watch）表示，塔利班禁止大多數女性從事援助工作，加速迫在眉睫的人道主義危機災難。儘管8月中旬以來，該國女性定期舉行反塔利班的全國性示威，要求恢復及保護她們的權利，但阿富汗女權仍日益萎縮，女孩無法接受中學教育，女性被禁止從事大多數運動及工作，政府官員清一色都是男性。

《宇宙人外信》：中英日韓四聲道，影劇閒聊學單字★

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