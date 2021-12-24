婚友業者票選10大渣男行為　王力宏中了這4項

▲婚友業者票選10大渣男行為，金曲歌王王力宏驚中４大項。（圖／翻攝自Instagram／wangleehom、jl.leilei）



記者游瓊華／台中報導

金曲歌王王力宏被前妻毀滅式爆料偷吃、外遇不斷；另外，立委高嘉瑜也驚傳遭恐怖情人林秉樞重毆受傷。到底是識人不明、被愛沖昏頭又或是另有隱情，才使得人人眼中稱羨的人生勝利組願意在愛情世界中高唱「太委屈！」婚友業者就統計，「10大渣男渣女邪惡行為」調查，最讓人咬牙切齒的渣行為前三名分別是「暴力相向後重複後悔求原諒」、「隱瞞已婚，仍不斷出軌偷吃」、「處處留情搞曖昧」，令人訝異的是王力宏在十大渣行為竟中了4個！

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月老銀行隨機問卷402位單身男女，進行「10大渣男渣女行為」調查，當中有29%的男性、32.3%的女性曾遇過渣女、渣男，當中又各有8.8%男性以及7.6%女性，曾與渣女、渣男交手超過5次以上。

但最讓人意外的是，當你發現對方是渣男/渣女時，會立刻分手的男性有28.2%、女性47.7%，但如果對方請求原諒並保證不再犯後，竟然有高達76%的男性、62.1%的女性選擇原諒、繼續交往，由此可見，許多男女都像李靚蕾一樣，為了愛情願意容忍。

402位單身男女票選出來，讓人厭惡的10大渣男渣女邪惡行為分別是：一、暴力相向後，重複後悔求原諒；二、隱瞞已婚，仍不斷出軌偷吃；三、處處留情，搞曖昧；四、隱形暴力，精神虐待；五、常常臨時約見面，只為性沒有愛；六、吹捧自己遠大夢想，眼高手低不願踏實工作；七、控制欲強，隨時監控對方行蹤；八、情人面前大談紅粉知己/男閨蜜，強調兩人只是純友情；九、藉口投資、家庭困境、工作不順等理由，要求金錢資助或支付生活費；十、只把「我們結婚吧」掛嘴邊，卻毫無準備結婚的進度。