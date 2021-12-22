高嘉瑜遭家暴二度應訊　對林秉樞提告「8大罪狀」

▲「港湖女神」立委高嘉瑜（左）遭男友施暴，林秉樞（右）被拘提到案。（圖／記者游宗樺攝＋高嘉瑜提供）

記者陳雕文／新北報導

立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，全身傷痕累累，上月30日鼓起勇氣驗傷報警提告。林男被移送地檢署時還語出驚人說，「是高嘉瑜傳照片給我，不雅影片都是高嘉瑜掌鏡的」；檢方於本週再次傳喚高嘉瑜，她在律師陪同下出庭確認提告8大罪，但檢方尚未請高嘉瑜確認「黑色豆腐頭」的內容。

原先檢方偵查後，認定林秉樞涉犯意圖散布而持有猥褻影像、傷害、私行拘禁、強制、恐嚇、妨害秘密、妨害電腦使用等7罪，在本月2日收押禁見。不過，林秉樞後來律見時又謊稱「高嘉瑜收了我400萬及勞力士」，因此高嘉瑜再對林秉樞提出誹謗等告訴，一共提告8大罪。

▲檢警查扣的豆腐隨身碟是黑色。（圖／記者陳雕文翻攝）

據了解，41歲高嘉瑜日前被43歲林秉樞痛毆，眼睛變成熊貓眼，後來才鼓起勇氣驗傷報警並提告，由於林秉樞長期以飯店為家，檢調認為林男恐有逃亡之虞，向法院申請搜索票與拘票，在12月1日晚間拿到票後，立即前往林秉樞所在的飯店逮人，同時查扣2支手機、平板電腦、備份隨身碟（俗稱豆腐頭）等證物。

高嘉瑜透過律師表示，她所看到的Qubii備份豆腐隨身碟為「白色」，但檢警檢視蒐證畫面後發現，當時查扣的是黑色Qubii備份豆腐隨身碟，而其連接在一個白色充電座上，未來不排除通知高嘉瑜與其律師到地檢署協助勘驗影片內容。

▼林秉樞在移送地檢署過程中爆出驚人之語，強調私密影片是「高嘉瑜掌鏡的」。（圖／記者黃彥傑攝）