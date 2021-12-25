　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

幫醫學院兒子打掃房間！55歲媽離奇「從6樓墜落亡」　恐怖影曝光

▲土耳其一名媽媽幫兒子打掃房間，卻發生墜樓意外。（圖／翻攝自推特）

▲土耳其一名媽媽幫兒子打掃房間，卻發生墜樓意外。（圖／翻攝自推特）

記者閔文昱／綜合報導

土耳其迪茲傑（Duzce）近日發生一起墜樓意外，一名媽媽到當地一所醫學院探望兒子，並在幫兒子打掃房間時，不知什麼原因突然從6 樓高的宿舍墜落，送醫後宣告不治，恐怖瞬間也全被一旁的監視器給拍下，目前當地警方還在釐清詳細事故原因。

綜合外媒報導，這起事件發生在本月10日中午，當時55歲的法特瑪（Fatma Karacaoglu）到迪茲傑一所醫學院探望兒子，結果卻在打掃時不慎從6樓高的窗戶旁墜落，並撞上樓下的欄桿翻滾重擊地面，隨後就一動也不動地趴倒在地。2名目擊男子見狀後也嚇得倒退好幾步，並趕緊躲進屋內。

救護人員趕到現場後，趕緊將法特瑪送醫，但最終還是宣告不治。目前當地警方也對該事件展開調查，不排除法特瑪是在幫兒子打掃時，不慎摔倒跌出窗外的可能性，但詳細事故原因還有待進一步調查。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►運動穿這件就贏了！

ET快訊
快訊／聖誕老人來了！今晚10:41「通過台北」照片曝光
蔡英文提議「寒暑假不要太長」！小學師怒揭3真相：實在可笑
「待轉大富翁」鎖定新北耶誕城！2人拆號誌遭壓制　1人對警比中
男半裸「性侵母山羊」致死！　判關6年

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

幫醫學院兒子打掃房間！55歲媽離奇「從6樓墜落亡」　恐怖影曝光

快訊／聖誕老人來了！今晚10:41「通過台北」照片曝光

美3大4小陳屍家中床上！死因竟都是中毒　2大原因曝光

朴槿惠出獄後晚境淒涼　沒退休金、沒房子、健康一團糟

網美哺乳痛到受不了！求老公幫忙「吸出來」　他曝：味道真的甜

噁心愛滋獸父！他「明知故犯」3次性侵8歲女兒　女童檢測結果出爐

普丁預言：中國30年內超越美國　成為全球領先經濟體

球鞋有「異物竄動」爬出巨型獵人蛛　媽崩潰勸世：穿之前記得檢查

60歲阿伯半裸「性侵母山羊」致死！逃過鞭刑　法院判關6年

日本踢拳界世紀對決！武尊、那須川天心明年6月開打：已經準備好了

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

瑪莎3惡少反告被打男大生傷害罪　宋媽媽怒：這種人可教化？

騎士「緊跟縫隙」想超600萬豪車　抓到彎道機會！結果逆向撞上小黃

老婆教育小孩！霸氣尪幫求情　話說出口秒被瞪...一起受罰XD

不冷？大馬降雨「神主牌泡水裡」　地基主發○○聲！配音戳中笑點

汪小菲再被拍「帶25歲妹回家」！ 大S發聲「都過去了」祝福前夫

黑汪困擾！拍照永遠沒有臉　網求解：到底正還反面啦XD

幫醫學院兒子打掃房間！55歲媽離奇「從6樓墜落亡」　恐怖影曝光

快訊／聖誕老人來了！今晚10:41「通過台北」照片曝光

美3大4小陳屍家中床上！死因竟都是中毒　2大原因曝光

朴槿惠出獄後晚境淒涼　沒退休金、沒房子、健康一團糟

網美哺乳痛到受不了！求老公幫忙「吸出來」　他曝：味道真的甜

噁心愛滋獸父！他「明知故犯」3次性侵8歲女兒　女童檢測結果出爐

普丁預言：中國30年內超越美國　成為全球領先經濟體

球鞋有「異物竄動」爬出巨型獵人蛛　媽崩潰勸世：穿之前記得檢查

60歲阿伯半裸「性侵母山羊」致死！逃過鞭刑　法院判關6年

日本踢拳界世紀對決！武尊、那須川天心明年6月開打：已經準備好了

幫醫學院兒子打掃房間！55歲媽離奇「從6樓墜落亡」　恐怖影曝光

Matzka無預警推新單曲　驚見「天團成員」驚喜跨刀！

琳誼隔4個月光速發片　跨年忙趕場「禦寒秘密武器」曝光

王品漲價年終改發0.5個月！網戰翻3點力挺：餐飲業怎麼活下去？

迪麗熱巴大叔粉「用釣竿追星」超狂！　現場照曝光網笑翻：好強

財富女神合體草泥馬接代言　平安夜再度爆喜訊！

陳大天放閃正妹舞者！緊抱PO照︰願天下人相信愛情　網全被閃瞎

Telegram還有人在用嗎？　網一看真相：求上車

減重必看！「6種食物」讓你越吃越瘦，還能促進腸胃消化

蔡凡熙6度下跪掏鑽求婚郭書瑤　「土下座」謝罪撒嬌、磕頭全都來

王淨Cover「月老」《如果可以》！　韋禮安大讚好聽…宋芸樺敲碗發片

國際熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

被風箏捲到12m空中　男驚悚受困60秒

美3大4小陳屍家中　2大原因曝光

60歲阿伯半裸「性侵母山羊」致死

網美哺乳痛爆　老公幫忙吸：味道真甜

沒退休金　朴槿惠出獄後晚境淒涼

噁心愛滋獸父！他「明知故犯」性侵8歲女兒

金正恩傳為「新歡」精盡人衰　頻訪豪宅工地

人類拉拔長大　猩猩野放遭同類打死

好萊塢影帝自爆有性成癮　曾與學生上床

馬斯克再潑元宇宙冷水　「誰想把螢幕整天綁臉上」

爸媽收女兒簡訊　意外發現她被全裸囚禁

10歲女瘋昏迷挑戰　房內窒息死亡

猴群報復摔死250狗　嫌犯抓到了

更多熱門

相關新聞

土耳其通過「國產疫苗」緊急授權　

土耳其通過「國產疫苗」緊急授權　

土耳其衛生部部長克扎（Fahrettin Koca）22日宣布，自主研發的「不活化」國產疫苗 Turkovac ，獲得衛生部的緊急授權，將從下周開始大規模施打。土耳其也成為全世界第9個疫苗生產國。

土耳其里拉報復式反彈25％！總統向儲戶掛保證　但分析師仍質疑魯莽

土耳其里拉報復式反彈25％！總統向儲戶掛保證　但分析師仍質疑魯莽

17歲弟吞安眠藥…下秒「從7樓詭異墜落」！

17歲弟吞安眠藥…下秒「從7樓詭異墜落」！

即／高雄百貨公司驚傳墜樓！50歲男倒臥人行道

即／高雄百貨公司驚傳墜樓！50歲男倒臥人行道

土耳其物價飛漲　連小黃瓜都買不下手

土耳其物價飛漲　連小黃瓜都買不下手

關鍵字：

Fatma Karacaoglu土耳其墜樓

讀者迴響

熱門新聞

聖誕老人到！今晚10:41通過台北

王力宏暫退演藝圈大轉行？　全資100%持股入主新事業

福原愛爆元旦宣布再婚！日媒酸「搶人老公扶正」被曝動向

疫情海嘯下....王品董座：正職員工發0.5個月特別獎金

豆瓣台劇排行《華燈初上》排第6

最尷尬姓氏第一名　女生都害羞了

背包中找到血腥獅頭　震撼畫面曝光

蔡英文稱寒暑假太長！小學師怒揭3真相

快訊／汪小菲帶25歲妹回家！　大S親發聲

「藝人嫖客花名冊」瘋傳！狗仔揭：很大的未爆彈

王力宏墜神壇！大咖表叔說話了

門外尿尿湧螞蟻！26男手沾一舔嚇壞

愛女生前遭性侵！父為討公道動私刑打死他

12星座男「想娶你」的舉動！

唐綺陽警告聖誕節2星象變化「負能量爆棚」：會壓垮生活

更多

最夯影音

更多
李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩

李妍瑾曝14年前被彈頭約泡湯「強壓床亂摸」　怒嗆「出來對質」他道歉求原諒：我有小孩
貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

貪吃汪嗑光整袋「生麵」被抓包 阿嬤快氣瘋...萌回頭：看我幹嘛？

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

失業男闖超商大喊「我要搶劫！」　店員忙結帳...他排隊3分鐘求報警

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

雲林比特犬衝出連咬老翁、郵差　主人阻止被牠拖著跑...兩度摔倒

瑪莎3惡少反告被打男大生傷害罪　宋媽媽怒：這種人可教化？

瑪莎3惡少反告被打男大生傷害罪　宋媽媽怒：這種人可教化？

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面