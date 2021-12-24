環南市場會長讚柯文哲上任改建五市場　「肖欸」敢說敢做又敢衝

▲台北市長柯文哲上任滿七年，今天舉行就職七周年記者會。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲執政七周年，今（24）日舉行記者會對外報告施政成果。針對市場改建計畫，環南市場攤商自治會長林勝東現身分享改建成果，感謝柯文哲真的實現改建計畫，甚至還開玩笑稱他是「肖欸（瘋子）」，敢說敢做又敢衝。

林勝東提到，過去每一任市長上任都說要改建市場，民國93年開始，經過陳水扁、馬英九、郝龍斌都說要改建環南市場，結果市長選上就不知道去哪了，一直到遇到一個「瘋子」。

林勝東說，當時柯文哲上任也說要改建，大家都覺得他隨便說說不想理他，結果真的改建真的做，「金價喜肖欸」，這瘋子就是柯文哲，「我要送他三個敢，敢講、敢做、又敢衝，這不是瘋子是什麼？也是要感謝市長啦！」

柯文哲於致詞時表示，以前沒有人要碰市場，因為吃力不討好。大龍市場是他任內第一個改建完成，已經在營運；南門中繼市場花一億多預算建設，非常值得，因為台灣終於有跟日本一樣乾淨的市場。

柯文哲也說，要了解城市的縮影，先去看市場，目前台北環南市場一期完工，二期預計後年完工，還有第一果菜市場、魚市場、北流中繼市場都在施工中。市場改建很困難沒有人要做，但政治要落實生活每一天，該做的就去做。

▲大龍市場已改建完成營運中。（圖／記者陳家祥攝）

▲環南市場仍在改建中，柯文哲視察環南中繼市場。（圖／記者林敬旻攝）