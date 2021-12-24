抗疫過程太艱苦　柯文哲坦言一度想放棄清零

▲台北市長柯文哲就職7週年，24日舉辦記者會向市民報告政績與建設藍圖。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

台北市長柯文哲25日將迎來就職7週年，北市府於24日舉辦週年記者會，向市民朋友報告1年來的政績。2021年面對「百年大疫」新冠肺炎的侵襲，北市一度是全國疫情最嚴重的地方，但最終仍順利挺過、完成感染源清零；柯表示，這是台灣民住政治的勝利，證明不需要獨裁方式，也可以靠高水準的國民素質把疫情控制。

柯文哲在致詞時表示，今年是相當辛苦的一年，因為沒想到5月中疫情突然爆發。除了台北市政府衛生局、聯合醫院，社會局、社福中心、警察局、消防局、民政局、各區公所、環保局，甚至主責管理1萬家防疫旅館的觀傳局，幾乎全府投入。我要感謝市府同仁的辛苦，以及市民朋友的協助。

柯文哲說，疫情一爆發後，台北市只花2個禮拜，數目就開始下降，「當然前後拖了很久，其實最後2個月是再做很困難的清零，清理掉社區內的感染源」。

「其實有陣子我都在想說，每天1、2個，還是算了不要清零。」柯文哲說，聯合醫院副總院長璩大成堅持要再努力2個禮拜，因此後來又針對確診案例擴大匡列人數、做精準疫調，還真的清零掉。

柯文哲強調，這場疫情能夠控制是台灣民主政治的勝利，因為其他像英國、荷蘭、義大利等西歐國家，疫情一樣很慘，印度嚴重倒在馬路上燒屍體是落後國家，「台北只花2個禮拜就控制下來，沒有動用警察、軍隊硬封城，只靠每天開記者會講一講就可以有效控制」。

柯文哲說，這是台灣民住政治的勝利，台灣社會國民的水準在提高，證明不需要獨裁方式，也可以靠高水準的國民素質把疫情控制。

最後柯文哲提到，這場戰役要感謝的人很多，感謝市府同仁跟市民朋友合作。防疫期間每天都開記者會，由黃副市長負責疫調、蔡副市長負責疫苗，彭副市長負責維持市政運作，全部工程都正常運轉，到目前為止都很順利。