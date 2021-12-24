就職七周年！柯文哲：我的第二任亮點「東區門戶計畫」讓南港不一樣

▲台北市長柯文哲上任滿七年，今天特舉行就職七周年記者會，闡述過去七年的政績，以及未來台北市的建設藍圖。（圖／記者湯興漢攝）

實習記者張鈞量／台北報導

台北市長柯文哲24日出席就職七周年記者會，他在致詞時回顧南港都市計畫的政績。柯文哲表示，東區門戶計畫是他第二任的亮點，包括藝術發展重心北流、瓶蓋工廠、做區塊鏈的N24、整個生技廊帶「相信大家會發現南港已經完全不一樣」。

柯文哲表示，「東區門戶計畫是我第二任計畫的亮點」，其實真正有計畫的都市規劃是在南港，相信大家會發現現在南港已經完全不一樣。包括藝術發展重心的北流、瓶蓋工廠，以及做區塊鏈的N24，以及整個生技廊帶(中研院、國家生技園區、國家動物實驗中心、生技大樓、衛福部大樓、食藥署)，再透過高鐵串連起來，這是相當完整的聚落。

柯文哲強調，因為是有計劃的設計，所以南港蓋的社宅讓南港上班族優先住，就不會重蹈內湖發生的錯誤。小彎社宅明年上半年會開幕，南港機廠社宅是第一棟循環建築，70年後拆掉都可以回收，共造價90億。

柯文哲認為，因為2050淨零碳排放目標、循環經濟一定要落實。南港機廠社宅將是臺灣第一個大規模的循環建築，另外，一年前就將成功橋拓寬完畢。