「台北老人福利相當好」　柯文哲：我上任至今預算從46億加到69億

▲台北市長柯文哲上任滿七年，今天特舉行就職七周年記者會，闡述過去七年的政績，以及未來台北市的建設藍圖。（圖／記者湯興漢攝）

政治中心／綜合報導

台北市長柯文哲迎來就職7週年，今（24）日舉行記者會向市民朋友報告1年來的施政成果。他自豪「台北市的老人福利相當好」，也再次強調政治要有理念政策，發敬老金並沒有真正解決長者問題。

柯文哲表示，上任至今，社會局的老人福利預算從46億增加到69億，增加了23億；北市長者每個月有480點敬老卡可以使用在大眾運輸，甚至去運動中心運動。

其中，關於長者醫療的政策，柯文哲說，北市長者健保費是市府幫忙付的，因為政治還是要有理念政策，坦白講發錢（敬老金）最簡單，但並沒有真正解決長者問題。

柯文哲就職7周年以「擁抱科技 發現心台北」為題，向市民報告施政成果，他表示，2021 COVID-19衝擊全世界，當病毒從四面八方襲來，考驗著政府的應變能力，在如此的劇烈衝擊下，台北市的齒輪並沒有停止或減緩運轉。

因應今年5月防疫警戒，北市府擴大敬老卡福利政策，鼓勵使用無現金交易，自2021年11月15日起至同年12月31日發放1500元的敬老愛心儲值金，凡是敬老、愛心卡持卡人，可到四大超商及美廉社收銀機嗶卡即可領取。

▼台北市推愛心敬老卡嗶儲值嗶消費。（圖／翻攝柯文哲臉書）

