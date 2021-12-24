重視義消協勤安全　台南市消防局全面配發救護新外套

▲台南市長黃偉哲為強化義消協勤安全，特別撥用預備金，購置救護外套配發給義消協勤使用，保障其安全。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市長黃偉哲為強化義消協勤安全，特別撥用預備金，要求消防局購置救護外套配發給義消協勤使用，此次共購買2220件救護外套，足供配發給所有義消人員協勤使用。

台南市消防局指出，台南市議員呂維胤、邱莉莉、Ingay Tali穎艾達利、李宗翰、陳秋宏、蔡筱薇、李偉智等多位議員，也體諒義消協勤時的危險性與需求，多次在台南市議會發聲，支持台南市消防局爭取經費購置救護外套配發給義消，以提升協勤安全，令義消人員十分感謝。

台南市消防局局長李明峯考量義消常在雨天協助任務執行，採購救護外套時特別要求具有防水、透濕功能，另為避免夜間協勤的危險，外套的外觀則以高可視性的橘紅色為主體，並搭配反光條，兼具保暖、舒適、安全等機能性。

台南市義消人員平日除了協助執行各種災害搶救，還有協助各種救護及防災宣導等工作。不論白天、晚上、晴天、雨天，只要有需求，他們都會儘自己所能，前往協助各項工作。不但能減輕消防人員的負擔，也能為市民的安全提供更多的保障。此次台南市消防局特別在強烈冷氣團來襲前，配發救護外套給義消使用，相信能讓義消感受溫暖外，也為日後的協勤提供更便利與安全的提升。