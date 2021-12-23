台南耶誕演唱會周六登場　市府提醒：為防疫僅能由南島路進入

▲台南市政府25日周六將舉辦「巨星耶誕演唱會」，市府宣布為防疫需求，當日將在南島路設置入口帳篷，民眾須配戴口罩，通過體溫量測、實名制、手部消毒才能入場。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市政府25日周六將舉辦「巨星耶誕演唱會」，由徐佳瑩、頑童MJ116等天后藝人及嘻哈天團表演，預計將吸引大批歌迷參與，市府宣布為防疫需求，當日將在南島路設置入口帳篷，除身心障礙民眾及陪伴者外，所有民眾都須配戴口罩且通過體溫量測、實名制、手部消毒才能入場。



台南市政府表示，本場活動於晚間7時開始，演出藝人包括徐佳瑩、頑童MJ116、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒等，均為知名度超高的偶像藝人，過去都有歌迷粉絲提早於前一晚前往排隊，想要佔據舞台最前方的最佳觀賞位置。但今年因市府採取高規格防疫措施，會場周邊將以圍籬封閉，也禁止民眾提早以物品占據位置，避免引起糾紛。





市府強調，今年活動規定所有民眾僅能由南島路的入口進入，且必須通過體溫量測、實名制、手部消毒儀器，主辦單位將於下午3時30分開放入場，而建平路上設有出口，方便已入場民眾憑章自由進出。為了友善服務身心障礙民眾，市府於府前路特設專屬的入口，也在舞台前方設有身心障礙民眾專屬的「愛心區」，持有身心障礙證件（陪伴家屬限一人）才能進入。



市府表示，因國際病毒變異株Omicron的威脅，中央疫情指揮中心規定參加民眾於場內須全程配戴口罩，除補充水分外禁止飲食。此外，居家檢疫、居家隔離、自主健康管理者，以及有發燒、呼吸道症狀、腹瀉、嗅味覺異常等疑似症狀民眾均不得參加活動，請在家收看電視及網路直播。



該場活動預計由晚間7時開始至10時結束，當晚電視轉播頻道為TVBS （56台）、有線電視台南第3公用頻道、TVBS Asia台，MOD平台則是TVBS 精采台，另外民眾也可利用網路在TVBS NEWS YouTube頻道、台南TODAY臉書、黃偉哲市長臉書同步收看。



巨星耶誕演唱會12月25日星期六台南市政府西側廣場，主持人: Dennis丹尼斯 、徐瑋吟，演出：徐佳瑩、頑童MJ116、鼓鼓呂思緯、陳零九、邱鋒澤、黃偉晉、賴晏駒。好YOUNG跨年演唱會 12月31日星期五在台南市政府西側廣場，主持人: 吳建恆、徐凱希，演出：林宥嘉、炎亞綸、周興哲、高爾宣、婁峻碩、艾怡良、閻奕格、李友廷、壞特?te、Karencici、許含光、大支、文慧如、B.T.O.D。