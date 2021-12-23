年終施政成果超吸睛！　台南市勞工局加碼邀請奇巧劇團校園演出

▲台南市勞工局年終前特別邀請奇巧劇團，前往國小演出「唐唐的白龍馬」戲劇，以生動活潑的戲劇表演方式演繹勞動法令，讓尊嚴勞動概念自學生時期開始紮根。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導



台南市勞工局落實黃偉哲市長施政理念「落實勞權教育、勞動法令向下紮根校園、打造希望家園」，年終前特別邀請奇巧劇團，前往國小演出「唐唐的白龍馬」戲劇，以生動活潑的戲劇表演方式演繹勞動法令，讓尊嚴勞動概念自學生時期開始紮根，劇團演出後還進行有獎徵答，加深學童們對於勞動權益的理解。

勞工局長王鑫基表示，今年在推動勞資關係業務上，勞工局從勞動法令紮根校園巡迴、建置勞資會議、大量解僱通報及輔導簽訂團體協約等各個面向著手，透過公民勞動意識的培養、輔導建立勞資溝通平台、維護勞工債權減緩大量解僱的衝擊及協助企業工會簽訂團體協約等方式保障勞動權益，促進和諧的勞資關係，展望111年勞、資、政三方攜手合作打造「勞資和諧、共榮共享」市民安居樂業的「希望家園」，使臺南市各事業單位勞資雙方更加和諧。

為使台南市國中、高中（職）及大專院校之學生於將來投入就業市場，能夠對於勞工法令與實務有初步之認知與瞭解，避免日後投入職場因不諳相關規定而致自身安全或權益受損，勞工局推動勞動師資前往校園進行宣導，每年從3月起於國、高中、大專院校辦理勞動法令、性別平等、求職防騙等為主題的校園宣導講座，2021年辦理校園巡迴宣導講座共39場次，參與學生約10936名，師生反應熱烈，未來也將持續辦理。

另為向下延伸勞權公民教育，勞工局今年特別與奇巧劇團合作，在12月28日年終前加碼2場前往柳營國小及鹽水國小演出「唐唐的白龍馬」戲劇，劇團改編經典名劇「西遊記」並結合時下常見勞動議題，以輕鬆詼諧的戲劇表演深入淺出的帶出勞動法令，讓「勞動關係、工作價值」等尊嚴勞動概念，從學生時期開始扎根，劇團演出後還進行有獎徵答，加深學童們對於勞動權益的理解，並且能將戲劇中的觀念分享給家人，讓勞動概念深植於日常生活。

奇巧劇團劉建幗團長表示，非常榮幸能與台南市勞工局合作演出，當王鑫基局長提出將勞動法令融入故事裡，並透過舞台劇傳遞給兒童的想法時，劇團接到這項挑戰時，在構思劇本及思索表演方式時煞費苦心，但劇團成員們集思廣益並揉合劇團本身經驗，終於產出這齣「唐唐的白龍馬」，期待年末站在國小舞台上，向小朋友們演繹這齣優質的勞動劇碼。他特別要感謝勞工局王局長讓奇巧劇團投入校園宣導的行列中，為台灣的勞動教育盡一份心力。

此外，當勞資爭議發生後，如勞資雙方當事人無法取得共識，為免司法訴訟曠日廢時，不分勞方或資方均得向地方勞工行政主管機關申請「調解」，由公部門扮演中立第三方之角色介入，於釐清爭議事實後擬定可行方案，以求勞資爭議獲得快速的解決；勞工局2021年1月至11月底止受理的勞資爭議案件計1459件，調解成立1047件，調解不成立412件，成立率71.7％，調解成立率高於全國平均60.5％。今年爭議標的以工資、資遣費及職災補償佔大多數，其次是退休金、勞工保險、勞動契約等；對於調解不成立之案件，勞工局除主動對雇主實施勞動法令宣導及勞動檢查，也輔導權益受損勞工進行司法救濟，並補助訴訟相關費用。

勞工局持續輔導台南市事業單位成立勞資會議，1-11月增加684家，勞資會議成立率為30.3％（台南市現有公司登記家數40,796家，成立勞資會議12,370家），是六都中成立率最高的。

為保障勞工工作權及調和雇主經營權，避免因事業單位大量解僱勞工，致勞工權益受損害或有受損害之虞，當事業單位有符合大量解僱條件時，應依大量解僱勞工保護法規定通報解僱計畫，本於勞資自治精神就解僱計畫書內容進行協商並適時提出替代方案，由於大量解僱衝擊勞工生計與社會經濟，故法有明文要提前60日前通報以使勞政主管機關得以介入輔導，使2021年度1-11月大量解僱通報達11家較2020年1-11月達34家，降低23家。如雇主行蹤不明或無力給付債權，輔導勞工向勞工保險局申請工資墊償保障勞工債權，勞工局輔導並協助歇業案件勞工申請工資墊償共9家、勞工人數共計178名。而輔導東陽公司企業工會等工會與其公司簽訂團體協約達51家次，企業工會簽訂家次全國最多，榮獲勞動部連續5次頒發優等獎及特優獎肯定。