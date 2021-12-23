防範一氧化碳中毒宣導　台南下營消防員大玩愛情梗

▲台南市消防局第二大隊下營分隊，拍攝防範一氧化碳中毒宣導微電影，大玩愛情梗。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

國片「當男人戀愛時」在台締造4億元的票房，造成普羅大眾一股戀愛的旋風，片中男女主角現實中，最近即將結婚的喜訊，亦造成大家最近熱烈討論的話題，台南市消防局第二大隊下營分隊，也乘著這股流行拍攝防範一氧化碳中毒宣導微電影，大玩愛情梗。

二大隊下營分隊微電影內容，主要是描述在家洗澡的一名男子由於燃氣熱水器安裝錯誤，以致產生一氧化碳中毒的症狀，昏昏沉沉之中亦產生了向苦戀已久的女孩告白的錯覺。

下營分隊長張明義表示，分隊同仁平時均有追劇及看電影的休閒活動，在看完「當男人戀愛時」這部賣座國片後，突發奇想又恰逢冷氣團來襲，故利用拍攝搞笑詼諧的微電影吸引民眾的注意，倡導防災的觀念。

第二大隊大隊長丁春能亦表示，一氧化碳是一種無色無味的氣體，中毒後的症狀不易被察覺，因而成為潛藏於居家環境中的隱形殺手。一般人在吸入一氧化碳後，經常會有頭痛、頭暈、疲倦、昏眩等不適症狀，往往在中毒而不自覺的狀況下，在昏迷中死亡。一氧化碳中毒特性：1、室內濃度800ppm時，45分鐘會有頭暈、抽筋等症狀。2、濃度1600ppm時，2小時內就會死亡…等。

丁春能大隊長指出，居家產生一氧化碳經常是由於場所通風不良，瓦斯在氧氣不足的情況下燃燒不完全所致，使用燃氣熱水器時，若有頭昏、噁心、嗜睡等身體不適情況發生，請立即停止使用熱水器，打開通往室外的窗戶通風，身體嚴重不適時，請先前往通風良好的室外環境，再打119電話求助。

消防局局長李明峯表示，農曆春節將至又時逢氣候變化，亦請民眾多注意家中電器的使用，團圓圍爐時亦要注意家中的通風狀況，提高相關的防災意識才能安心過個好年。