「神秘光球」37秒飛越西港被拍到！台南人抬頭看呆　國防部回應了

▲台南夜拍驚見「神秘光球」飛越西港。（圖／翻攝自爆料公社）

記者趙蔡州／綜合報導

一名網友今日（23日）晚間在臉書社團「爆料公社」貼出影片，內容是他在台南西港後營目擊，天空中有一個拖曳著白煙的不明飛行物體，影片立刻引發網友議論。對此，我國國防部表示，台灣附近海域、空域動態情況，均在嚴密掌握之下，目前狀況正常。

蘇姓網友在爆料公社貼出的37秒影片可以看見，漆黑的天空中有一個白色亮光正在不斷移動，移動過程中還拖著一條長長的白煙。其他網友看了紛紛猜測「看方向，是往七股飛去」、「飛行器的凝結尾」，也有人搞笑說，「趕快出來看看如來佛主」、「台南真的是外星人故鄉」、「外星人過境，別不信」。

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▲網友猜測，飛行器可能是中國大陸發射的長征7號改遙三火箭。（圖／翻攝自爆料公社）

此外，由於影片貼出的時間碰巧與中國大陸在海南發射長征7號改遙三火箭的時間相近，許多網友也猜測，「對岸在射火箭吧」、「我查到大陸有射火箭，會不會就是那個」、「中國晚上6點有射火箭啦」。

根據聯合新聞網報導，軍方表示，由於緯度等因素，該飛行物應不是中共火箭，台灣過去也未傳有目擊紀錄，中科院及空軍今晚也未發射任何飛彈或火箭。國防部也表示，台灣附近海域、空域動態情況，均在嚴密掌握之下，目前狀況正常。

另據新華社報導，中國大陸23日晚間6點12分在文昌發射場，用長征七號改運載火箭成功將試驗12號衛星01星、02星發射升空，衛星順利進入預定軌道繞行，發射任務成功，這次任務也是長征系列運載火箭的第402次飛行。

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