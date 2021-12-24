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平安夜變天！入冬最強冷氣團來襲激凍10℃　高山追雪有望

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲今晚東北季風增強，北台灣轉有雨。（圖／翻攝中央氣象局）

記者葉國吏／綜合報導

今天是平安夜，不過晚上東北季風增強，北台灣轉有雨天氣，入冬以來最強冷空氣明天報到，越晚越濕冷，北台灣平地下探10度，3000公尺以上高山都有很大的機會下雪。另外，桃園、新竹縣市、台中市、雲林縣、嘉義縣市清晨有濃霧，能見度不足200公尺要多加注意。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

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▲7縣市濃霧特報。（圖／翻攝中央氣象局）

氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，今(24)日北部、東半部及中部山區偶有零星降雨的機率，其他地區多雲時晴。白天北微涼、南微熱。各地區氣溫：北部17至23度，中部17至28度，南部18至29度，東部15至27度。今晚起東北季風增強，北台轉雨、氣溫漸降。

明(25)日起至下週二(28日)晨受強冷空氣影響，北部、東半部有局部雨。明日氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低溫約可降至11度；下週(26)日氣溫續降，下週日晚、週一(27日)晨氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫約可降至10度左右。

▲▼衛星雲圖。（圖／翻攝中央氣象局）

▲下週日起南海水氣移入、各地雲量漸增。（圖／翻攝中央氣象局）

下週日起南海水氣移入、各地雲量漸增，下週日晚至週一(右圖)中南部亦轉濕冷有雨。故明日起各地皆應注意氣溫變化，添衣保暖。下週二(28日)白天至週三(29日)冷空氣逐漸減弱、氣溫逐日回升；大台北、東半部仍有局部雨，北台濕涼，中南部好轉。

這波冷空氣的強度，各國模式最新(23日20時)模擬仍以符合「大陸冷氣團」的機率為最高；但因南海水氣移入，以致不只迎風面，下週日晚起至下週一全台皆很濕冷，應注意保暖，不可輕忽。

3000公尺(合歡、雪山等)以上高山，也因水氣移入，下週日晚至下週一降雪條件極佳；至於大約在2000公尺(太平山)高度，則因氣溫不夠低，降雪條件不足，能觀察到霧淞、冰霰，都不太容易了。

▼今(24)日4：20紅外線色調強化雲圖顯示，中高層雲接近台灣西北部(左圖)。最新(23日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬下週一(27日)20時，12小時累積雨量圖(右圖)顯示，南海水氣移入、各地皆有明顯降雨。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼三立準氣象· 老大洩天機。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

 

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平安夜變天！入冬最強冷氣團來襲激凍10℃　高山追雪有望
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