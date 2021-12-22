入冬最強寒流？挾雨衝刺濕冷凍骨9°C　一張圖看「全台冷很久」

▲強冷空氣蓄勢待發，周末南下影響台灣。（圖／翻攝RAMMB）



記者許力方／台北報導

入冬最強冷空氣將報到！中央氣象局預報員徐仲毅表示，降雨雲系東移，雨勢緩和，僅剩北部、東半部有雨，中南部多雲，明天（23日）白天水氣減少，主要降雨集中東北部，北部、東部、東南部地區和中南部山區也有零星降雨；清晨各地涼，低溫僅17至19度，白天高溫北部22至23度，中部、花東約25度，南部約28度。預估周末將有一股冷空氣南下，強度直逼強烈大陸冷氣團，25日（周六）北東轉冷，26日（周日）全台都變天冷。

氣象局預報，明天台灣附近風場以東北風為主，且仍有些中層水氣，大台北、基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區零星飄雨，其他地區為多雲可見陽光；溫度方面，各地早晚仍有涼意，台南以北及宜蘭低溫16至18度，其他低溫19、20度，白天高溫稍回升，北台灣22度，中南部及花東約25至27度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼冷空氣強度挑戰寒流！北部低溫下探9度。（圖／中央氣象局）



氣象局指出，25日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，26日至28日（下周二）清晨冷氣團影響，溫度從25日開始持續下降到27日（下周一）清晨，全台天氣明顯轉冷；華南雲雨區東移，北部、東半部有短暫雨，其他地區局部短暫雨；25日晚至27日這段期間水氣增多，溫度下降，若水氣及溫度有配合到，各地高山地區有下雪機會。

天氣風險公司也分析未來一周天氣，23、24日（周五）將是相對穩定的天氣，東邊的低壓系統影響減弱，環境風速減弱，轉為偏東風，之後再轉偏北風，全台氣溫回升，北部高溫22度左右，中南部也回到約27度；到了24日晚間至27日冷氣團南下，東北風顯著增強，北部、東半部雨勢再轉明顯，周末環境水氣逐漸增多，因此連中南部雲量也偏多，山區有短暫陣雨，26日開始連平地都會有降雨出現，雨勢將持續到27日，尤其27日清晨氣溫最低，市區低溫下探11至14度，局部沿海、空曠區域9度，濕冷感受會相當明顯。

台灣颱風論壇則指出，主流模式預報的趨勢持續，周末有強烈冷空氣「挑戰寒流」，起碼強度會達到冷氣團等級，尤其這波有水氣配合，北部、宜蘭預計有雨，濕冷感重，其他地方雲量也多，陰天為主，跟前幾波的純乾冷型有差，也代表如果條件配合好，各地高山有機會見雪。25日開始由北向南降溫，「這一冷，就是約三天半左右」，預計最冷時刻落在26日晚至27日，台南以北、宜蘭下探11度，高屏、花東，最低約14度左右，「冷的時間很長」。

►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘