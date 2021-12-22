　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

入冬最強寒流？挾雨衝刺濕冷凍骨9°C　一張圖看「全台冷很久」

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲強冷空氣蓄勢待發，周末南下影響台灣。（圖／翻攝RAMMB）

記者許力方／台北報導

入冬最強冷空氣將報到！中央氣象局預報員徐仲毅表示，降雨雲系東移，雨勢緩和，僅剩北部、東半部有雨，中南部多雲，明天（23日）白天水氣減少，主要降雨集中東北部，北部、東部、東南部地區和中南部山區也有零星降雨；清晨各地涼，低溫僅17至19度，白天高溫北部22至23度，中部、花東約25度，南部約28度。預估周末將有一股冷空氣南下，強度直逼強烈大陸冷氣團，25日（周六）北東轉冷，26日（周日）全台都變天冷。

氣象局預報，明天台灣附近風場以東北風為主，且仍有些中層水氣，大台北、基隆北海岸及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區零星飄雨，其他地區為多雲可見陽光；溫度方面，各地早晚仍有涼意，台南以北及宜蘭低溫16至18度，其他低溫19、20度，白天高溫稍回升，北台灣22度，中南部及花東約25至27度。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▼冷空氣強度挑戰寒流！北部低溫下探9度。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

▲▼ 。（圖／中央氣象局、翻攝RAMMB）

氣象局指出，25日大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下，26日至28日（下周二）清晨冷氣團影響，溫度從25日開始持續下降到27日（下周一）清晨，全台天氣明顯轉冷；華南雲雨區東移，北部、東半部有短暫雨，其他地區局部短暫雨；25日晚至27日這段期間水氣增多，溫度下降，若水氣及溫度有配合到，各地高山地區有下雪機會。

天氣風險公司也分析未來一周天氣，23、24日（周五）將是相對穩定的天氣，東邊的低壓系統影響減弱，環境風速減弱，轉為偏東風，之後再轉偏北風，全台氣溫回升，北部高溫22度左右，中南部也回到約27度；到了24日晚間至27日冷氣團南下，東北風顯著增強，北部、東半部雨勢再轉明顯，周末環境水氣逐漸增多，因此連中南部雲量也偏多，山區有短暫陣雨，26日開始連平地都會有降雨出現，雨勢將持續到27日，尤其27日清晨氣溫最低，市區低溫下探11至14度，局部沿海、空曠區域9度，濕冷感受會相當明顯。

台灣颱風論壇則指出，主流模式預報的趨勢持續，周末有強烈冷空氣「挑戰寒流」，起碼強度會達到冷氣團等級，尤其這波有水氣配合，北部、宜蘭預計有雨，濕冷感重，其他地方雲量也多，陰天為主，跟前幾波的純乾冷型有差，也代表如果條件配合好，各地高山有機會見雪。25日開始由北向南降溫，「這一冷，就是約三天半左右」，預計最冷時刻落在26日晚至27日，台南以北、宜蘭下探11度，高屏、花東，最低約14度左右，「冷的時間很長」。

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天給你熱門話題10分鐘

►神級保暖「石墨烯襪＋毯子」打5折！

ET快訊
落髮毀顏值！　6大類「養髮食物」一次看
許聖梅談蕾宏之戰！製作人1原因「咆嘯怒譙」　她氣哭：當我乞丐
公公愛擺臭臉給媳婦看　卻爬上床「搞大她肚子」
婚後扛房貸遭婆婆嗆「薪水這麼少」　媳婦聽傻眼：怎不罵妳兒子
入冬最強寒流？挾雨濕冷凍骨9°C　一張圖看「全台冷很久」
房號顛倒弄混！防疫旅館爆「送錯確診者」烏龍　北市：已檢討流程
男歌手點名黑人！批「兄弟出事逃超快」：不要讓小咖我出手
徐若瑄捲入李王婚變　律師揭「最佳反擊」方式

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

搶救台灣首艘南極探測船！「海功號」暫緩拆除　將會勘保留價值

面試被問萬年考古題…她「誠實回答」下場超悲劇　過來人點出真相

入冬最強寒流？挾雨衝刺濕冷凍骨9°C　一張圖看「全台冷很久」

泰國郵包「夾帶香腸」首驗出非洲豬瘟！　和武漢病毒株相似度100%

升主管沒人要！高層轟「年輕人不上進」　待遇驚呆網：猴子都想逃

開抓王力宏「人妻床友」！律師「柯南魂」點盲點：有3人選

發動機線條戴上身！　星宇航空再推潮流感「機身系列」口罩

柳葉魚共鳴度最高！網友熱議營養午餐8大菜色「胡蘿蔔最難吃」

「媽寶」為何越來越多？他精闢神分析...網狂推：太誠實啦

明年學測11.6萬人報考再創新低　應考資訊今出爐

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

轎車直接切入！重機急煞按喇叭　火大追上前「捶歪後照鏡」掀熱議

懷孕拉布拉多被主人送上狗肉車　好心哥「搶回1+8生命」狗媽笑了

《惡吻》家族合體！唐從聖遲到被猛虧　直樹爸「看過鄭元暢節目」結果糗了XD

巨鼠入侵！2歲童熟睡「身體被爬」 下秒鑽枕頭上...嬤驚醒秒彈出被窩

《全明星3》接力激戰！徐謀俊狂奔逆轉戰局　王子再展飛毛腿...艾薇首棒被超前自責哭了

搶救台灣首艘南極探測船！「海功號」暫緩拆除　將會勘保留價值

面試被問萬年考古題…她「誠實回答」下場超悲劇　過來人點出真相

入冬最強寒流？挾雨衝刺濕冷凍骨9°C　一張圖看「全台冷很久」

泰國郵包「夾帶香腸」首驗出非洲豬瘟！　和武漢病毒株相似度100%

升主管沒人要！高層轟「年輕人不上進」　待遇驚呆網：猴子都想逃

開抓王力宏「人妻床友」！律師「柯南魂」點盲點：有3人選

發動機線條戴上身！　星宇航空再推潮流感「機身系列」口罩

柳葉魚共鳴度最高！網友熱議營養午餐8大菜色「胡蘿蔔最難吃」

「媽寶」為何越來越多？他精闢神分析...網狂推：太誠實啦

明年學測11.6萬人報考再創新低　應考資訊今出爐

本土劇女神開「制服趴」！　韓瑜學生樣正到翻…網瘋喊：哪間學校

搶救台灣首艘南極探測船！「海功號」暫緩拆除　將會勘保留價值

米可白102歲爺爺千人爭看！　「他還打保齡球」長壽秘訣曝光

面試被問萬年考古題…她「誠實回答」下場超悲劇　過來人點出真相

2兆總預算跳過審查　朱立倫：民進黨創下國會惡例

三代《蜘蛛人》片酬曝光！第1名「單集撈4.8億」其他2人看不見車尾燈

謝長廷請假！不出席立法院報告　陳以信嗆：不敢來嗎？

統一超點數生態圈會員活躍度成長25%　年發近10億點創新高

許聖梅談蕾宏之戰！製作人1原因「咆嘯怒譙」…她氣哭：當我乞丐

全聯開賣烤雞、聯名天母名店Pino推限定披薩！耶誕優惠一次看

騎車急煞！用背感受正妹波動　爛招玩太多讓他嚇到不要不要

生活熱門新聞

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

徐若瑄「沒介入李、王婚姻」　網秒懂：這一局她贏了

5層樓「土石流蛋糕」要2.1萬！她想退款被拒氣炸

蕾神卻只救黑范夫妻！她破盲點：剛好而已

他點名「這女星真的慘」：小三標籤永遠貼身上

李靚蕾突發文！　鄉民見「1暗示」狂抖：血流成河了

開抓王力宏「人妻床友」！律師點盲點：有3人選

蕾神收槌保留人妻真實身分　鄉民一看：高招

2022年最強運「星座+生肖+血型」組合！

王力宏1舉動慘了！網比對手機型號秒懂

豪雨夜襲！入冬最猛發紫冷氣團冰全台

外送4碗泡麵「備註特殊要求」傻了！網讚給小費

王力宏親手交出證據？摳門換機扯出驚人內幕

更多熱門

相關新聞

「這條線」通過台灣　恐創入冬新低溫

「這條線」通過台灣　恐創入冬新低溫

中央氣象局長鄭明典貼出一張溫度預測圖，提醒大家注意周末冷空氣的低溫，「1028百帕等壓線通過台灣！」天氣風險公司總經理彭啟明則說，有機會創入冬新低溫。

5縣市豪大雨　急凍8度時間曝！濕冷變天有望迎雪

5縣市豪大雨　急凍8度時間曝！濕冷變天有望迎雪

豪雨夜襲！入冬最猛發紫冷氣團冰全台

豪雨夜襲！入冬最猛發紫冷氣團冰全台

寒流逼近！好市多、家樂福暖暖包祭限購令

寒流逼近！好市多、家樂福暖暖包祭限購令

聖誕節有望追雪　最強冷空氣報到

聖誕節有望追雪　最強冷空氣報到

關鍵字：

氣象氣象雲寒流冷氣團天氣風險公司

讀者迴響

熱門新聞

快訊／網爆By2妹妹Yumi吞藥輕生

李靚蕾爆「電影院女友」是張惠妹！散場當眾抓猴

By2妹Yumi輕生爆是假的！醫護怒轟「她自己掛急診」

人妻炮友是誰？重讀蕾神長文這2字有玄機

他嗆蕾神「狂影射很煩！拿證據」　遭一面倒回3字

張惠妹崩潰大哭！王力宏冷暴力「絕情分手爛招曝」

Yumi爆輕生「洗胃搶救」現場照曝！

王力宏「子彈都準備好了」道歉內幕曝

Yumi閨蜜007「5點嗆爆李靚蕾」！

遭拋棄山上！牠見救命稻草秒飛奔

快訊／遭李靚蕾二度影射　徐若瑄火大發文

李靚蕾「替黑范夫妻澄清」引熱議！　陳建州回應了

徐若瑄「看到誰真朋友」網幫QQ

張惠妹慘遇絕情郎！王力宏PO家人合照只修掉她

狗狗出門迎接外送員　他愣30秒噴淚

更多

最夯影音

更多
誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...

誤認男友「偷瞄大長腿」直接巴蕊　他轉頭喊冤：我只是研究車子...
弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

弟弟摔倒驚動小強被嚇到暴哭！　超強嬤登場徒手抓蟑螂：免驚啦

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

王力宏.李靚蕾婚變爭議全劇終？　10分鐘看完「蕾神之錘VS.宏慌之力」

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

弟弟帶小被被奔狗床陪睡饋修❤　比特犬遭壓到腿麻仰頭大崩潰！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

3百萬名車「違規壓機車停等區」　騎士敲窗驚見...王世堅！堅哥！！！

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面