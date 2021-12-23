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「全台雨3天」濕冷時間曝！2波最低探10℃　跨年天氣出爐

▲中央氣象局發豪大雨特報，全台強降雨明顯。豪雨,梅雨,豪大雨,下雨,雷雨,大雨特報（圖／記者林敬旻攝）

▲周末將又濕又冷。（圖／資料照／記者林敬旻攝）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局預報員葉致均提醒，周六到下周二清晨冷空氣影響，加上華南雲雨區東移，各地都有降雨機會，預估最冷時間點將落在周日晚到下周一清晨，以及下周一晚到下周二清晨，中部以北、東北部低溫10-12度。天氣風險公司天氣分析師吳聖宇則表示，跨年天氣迎風面東北部、東部有局部短暫陣雨，其他地方多雲或晴。

葉致均接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今天（23日）、周五台灣附近仍是東北風環境，水氣不是太多，主要雨區在北部、東半部，中部和南部山區以零星降雨為主。

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天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

葉致均提醒，周六到下周二清晨冷空氣影響，加上華南雲雨區東移，各地都有降雨機會，其中周六、周日因風力剛開始增強，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區有局部較大雨勢發生的機率；預估最冷時間點將落在周日晚到下周一清晨，以及下周一晚到下周二清晨，中部以北、東北部低溫10-12度，其他地區13-14度。

葉致均說，周末全台3000公尺以上高山有機會降雪，北部若是水氣和溫度有配合，2000公尺以上高山也有降雪機率；下周二白天起冷空氣稍減弱，降雨以迎風面北部、東半部為主。

吳聖宇則提到，周末到下周一預期將有入冬後第一波強烈大陸冷氣團南下，各地溫度驟降，周六由北往南明顯降溫，周日、下周一冷空氣威力最強，北台灣低溫可能會來到10度上下，中部及花蓮地區低溫有機會降到12度上下，南部及台東受影響較輕，但也會有12-14度低溫發生的可能性。

▼周末全台高山有機會降雪。圖為合歡山下雪資料照。（圖／翻攝即時影像監視器）

合歡山又下雪。（圖／翻攝即時影像監視器）

吳聖宇表示，下周二到下周三冷空氣強度減弱，不過配合輻射冷卻作用，各地空曠地區低溫仍有機會降到12度上下，要一直到跨年前溫度才會逐漸回升上來。

吳聖宇指出，周末這波屬於先濕後乾的冷空氣，周六到下周一降雨機會大，其中周六、周日主要是迎風面降雨；下周一南支槽東移，通過的水氣多，有機會是各地有雨的天氣；因水氣甚多關係，周六到下周一中北部高山有出現降雪或冰霰的可能性，要追雪的朋友可多注意；下周二轉乾，降雨縮減到迎風面區域；下周三、下周四降雨會更少一些。

吳聖宇提到，目前來看跨年天氣有機會是典型的東北季風天氣，迎風面東北部、東部有局部短暫陣雨，其他地方多雲或晴；到了元旦清晨，東半部看到曙光的機會較低，西半部山區看到曙光的機會較大。

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