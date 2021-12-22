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5縣市豪大雨　最強一波急凍8度時間曝！濕冷變天有望迎雪

天氣圖。（圖／氣象局）

▲今晨雷達回波圖。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

5縣市豪大雨！氣象專家吳德榮今天（22日）提醒，周六強冷空氣南下，北台平地最低氣溫約可降至11度左右；周日、下周一氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫將探8度，部分模式甚至達「寒流」強度，高山降雪是可期待的。

豪雨特報：台中市

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大雨特報：基隆市、新北市、新竹縣、苗栗縣

中央氣象局今晨發布豪大雨特報，南方雲系北移影響，今台中市山區有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及新竹、苗栗山區有局部大雨發生的機率。

氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，今仍受到南方雲系影響，北部、東北部有短暫雨，東部、東南部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區多雲；周四、周五水氣減少，北部及東半部地區有局部短暫雨，中南部山區有零星短暫雨，其他地區為多雲到晴。

▼今晨0時至5時半累積雨量圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

趙竑提醒，周六冷空氣南下，影響到下周二清晨，目前預報是大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，最冷時間落在周日晚上到下周一清晨，預估中部以北、東北部低溫11、12度，其他地區13至15度，至於會不會達到寒流，目前來看機率較低。

趙竑說，周六到下周二清晨，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲；下周二白天起冷空氣減弱，北部、東半部地區及中南部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今水氣東移，北部、東半部有局部雨，北台濕涼，其他地區天氣好轉、早晚涼；周四北部、東半部仍有局部短暫雨的機率，其他地區多雲時晴，氣溫略升；周五白天西半部多雲時晴，東半部有局部短暫雨的機率，晚起東北季風漸增強，北台轉雨。

▼聖誕節將又濕又冷。（圖／資料照／記者李毓康攝）

▲▼冬天、寒流、冷氣團、強烈冷氣團、濕冷、下雨。（圖／記者李毓康攝）

吳德榮分析，周六強冷空氣南下，氣溫驟降，愈晚愈濕冷，北台平地最低氣溫約可降至11度左右；周日、下周一氣溫將降至此波的最低點，平地最低氣溫將探8度；下周二白天起冷空氣逐漸減弱、氣溫漸升。

吳德榮表示，至於這波冷空氣的強度，各國最新模式模擬雖有分歧，但皆為入冬以來最強的一波，且已跨過強烈大陸冷氣團（台北市氣象局觀測≦12度）門檻，部分模式甚至於達寒流（台北市氣象局觀測≦10度）的強度；不過，終究是5、6天後的模擬，各國模式會繼續調整，應持續觀察。

吳德榮表示，至於高山降雪是可期待的，但因各國模式模擬的強度及水氣分布存有差異，以致3000公尺、2000公尺或者更低的高度？模擬結果並不相同；同理，亦應持續觀察各模式的調整。

▼一圖看懂冷空氣分級。（圖／氣象局）

天氣圖。（圖／氣象局）

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