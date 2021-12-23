入冬最強最久一波！劇烈大變化時間曝　濕冷3天探10度↓

▲聖誕節將又濕又冷。（圖／資料照／記者張一中攝）

記者陳俊宏／台北報導

天氣風險公司總經理彭啟明提醒，周末強冷高壓南下，這波將會是今年入冬至今，最強也是影響最久的一波，北部都會地區低溫可能到10-12度，空曠地區可能跌到10度以下，中南部也會到11-14度，空曠地區也有機會到10度以下，務必要注意寒害。

彭啟明在臉書表示，周五晚上平安夜天氣有點涼涼的，不需要非常厚重的衣物，迎風面或靠山區偶有短暫陣雨；不過，整體降雨都趨緩很多，但深夜越晚，冷空氣會逐漸下來，如果非常晚歸的朋友，要稍微留意帶件保暖衣物。

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彭啟明指出，周六耶誕節的天氣就是一個大變化過程，這一波在對岸也發布寒潮預警，這是今年發布的第六波，很有可能是至今最強的一波；對台灣而言，周六開始就會顯著降溫，從北到南逐步溫度下滑。

▼周末強冷空氣報到，高山有望降雪。圖為銀白世界的松雪樓。（圖／資料照／松雪樓提供）

彭啟明說，預計周日到下周一是這波冷空氣強度最強的時候，北部都會低溫可能到10-12度，空曠地區跌到10度以下，南部也將會有顯著降溫，中南部也會到11-14度，空曠地區也有機會到10度以下，務必要注意寒害。

彭啟明分析，預計要到下周二、下周三冷空氣才會減弱回溫，不過，還是要注意輻射冷卻，冷的感覺在清晨仍明顯，空曠地區仍可能只有12-14度；這波一直持續到跨年前才會回溫，跨年晚上到元旦應該是典型東北風的天氣，相較於這周末回溫許多，之後可能還有冷空氣南下，但仍要觀察。

彭啟明表示，周末這波偏濕的冷空氣，北部濕冷感受明顯，周末北部有降雨機會，主要是迎風面降雨；下周一有水氣接近，通過的水氣多，有機會是各地有雨的天氣，因水氣甚多的關係，周末中部以北高山有出現降雪或冰霰的可能性，尤其是3000公尺以上的高山。

彭啟明指出，下周二、下周三之後逐漸轉乾，以迎風面區域，跨年晚上目前來看有機會是典型的東北風天氣，迎風面東北部、東部有局部短暫陣雨，其他地方多雲或晴；到了元旦清晨，東半部看到曙光的機會較低，西半部山區看到曙光的機會較大，「未來這周到跨年，相當有劇烈變化的天氣型態，也建議您務必要跟隨天氣變化，更新天氣預測，做好保暖的調整安排。」