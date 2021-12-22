1028百帕等壓線通過台灣！鄭明典1圖曝強冷空氣　恐創入冬新低溫

▲鄭明典對1028百帕等壓線畫出紅箭頭，可見該等壓線在周日已通過台灣。（點圖可放大／翻攝鄭明典臉書）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局長鄭明典貼出一張溫度預測圖，提醒大家注意周末冷空氣的低溫，「1028百帕等壓線通過台灣！」天氣風險公司總經理彭啟明則說，有機會創入冬新低溫。

鄭明典在臉書說，冷空氣溫度越低或是冷空氣厚度越厚，冷高壓的中心氣壓就越高，冷高壓對台灣的影響程度，1028百帕是否通過台灣是個常用的指標。他表示，天氣概況裡，預報員已經使用「大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團」來描述這一波低溫天氣，提醒注意低溫囉！

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▲▼彭啟明說，今天水氣仍多，但南部已經趨緩，中部逐步緩和，北部仍有雨到周四、周五。（圖／氣象局）

彭啟明也在臉書指出，今天水氣仍多，但南部已經趨緩，中部逐步緩和，北部仍有雨到周四、周五，周末要注意一波強冷空氣南下，持續到下周一、下周二，這波強度有機會創入冬新低溫，至於最低幾度仍在調整中，影響時間又長，會很有感，務必要注意身體健康，預防寒害。他提醒，有注意到最近救護車警告聲音次數有增加趨勢嗎？周末的壓力更大，務必要注意親友健康。

氣象局預報員趙竑接受《東森新媒體ETtoday》訪問提醒，周六冷空氣南下，影響到下周二清晨，目前預報是大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團等級，最冷時間落在周日晚上到下周一清晨，預估中部以北、東北部低溫11、12度，其他地區13至15度，至於會不會達到寒流，目前來看機率較低。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）

