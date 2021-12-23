【廣編】第16屆龜甲萬盃料理比賽冠軍出爐　盼望以「食」力為地球永續盡份心力

▲盡善社會責任，龜甲萬盼望未來能與食力為地球盡份心力。



【廣編特輯】

圖、文／龜甲萬提供

第16屆龜甲萬盃料理比賽以「綠色永續」做為比賽主題，由拓蔬人美食策畫的施建瑋、洪鈞崴拔得頭籌獲得10萬元獎金。第16屆的龜甲萬盃料理比賽，目前已是餐飲業界最具指標的賽事。

來自各地的參賽者歷經重重關卡始能進入最終的決賽殿堂，決賽現場才公告的指定食材更是考驗廚師們的臨場反應。除了聚精會神的專注手中的食材，腦中更必須同時思考創作如何符合本次賽事「綠色永續」的主題。

評審團一致認為今年冠軍由拓蔬人美食策畫的施建瑋、洪鈞崴拔得頭籌獲得10萬元獎金。參賽者表示，因為魚的鮮味濃厚，因此很適合用醬油的鮮甜帶出料理的味道。考量永續料理主題，最後決定以蔬食為主軸結合魚肉更將魚的各個部位透過不同的料理手法做出一魚多吃的料理。

近年來經歷飲食文化的抬頭，現代人不再僅是追求料理的美味，而是更需兼品質以及環境的永續發展。

作為日本醬油領導品牌的龜甲萬，多年來希望能創造更多「美味的記憶」以及推動「餐飲文化」，在食育這塊長期投入付出除定期舉辦食育相關活動外，更以龜甲萬盃料理比賽作為舞台，提供高額獎金鼓勵餐飲學子與廚師切磋廚藝競技，這皆是希望能為台灣締造兼具健康及美味的飲食環境。