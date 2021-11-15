迪士尼角色躍上龜甲萬！台灣限定6款瓶身萌到想全包　品牌再推「救命設計」一舉解決煮婦難題

▲龜甲萬推出全新瓶身，圖案設計不僅有迪士尼角色超萌現身，其中的「龜甲萬料亭和露系列」更以創新的擠壓瓶設計，一舉成為煮夫煮婦最新的料理神隊友！（圖／記者湯興漢攝，下同）

消費中心／綜合報導

總是給人傳統料理印象的龜甲萬，這次竟然推出超吸睛的迪士尼瓶身？沒錯！龜甲萬此次特別攜手迪士尼為6款品項的瓶身，設計出6種令人會心一笑的超可愛圖案，除了經典的當家角色米奇米妮，包括唐老鴨、奇奇蒂蒂、小熊維尼與小豬等超萌角色，通通躍上瓶身。讓料理的過程不僅有經典釀造工藝的加持，更有童趣的設計，為下廚增添不同於以往的儀式感！特別的是，此次聯名設計不只迪士尼控必收，其中2款針對精準用量特別推出的「創新擠壓瓶」，絕佳的機能設計更是煮夫煮婦和料理新手的救星，可說是手殘人一定要瞄準的必敗款。

▲一字排開的6款聯名迪士尼瓶身超吸睛，就算平常不做菜的人也腦波弱的想收齊6款！

幾乎每個台日家庭的廚房都必備的調味品——醬油，以萬用的實用性和無法被取代的甘醇風味，與所有料理形成百搭組合，後續更衍生出各種濃淡細緻的各種風味以及口感選擇，佔據餐桌上所有人的心！也由於每道料理幾乎都會用上醬油，不少煮夫煮婦或新手一次就買一大罐，但略重的瓶身加上寬口設計，有時一手抖，不免倒出太多醬油導致料理過鹹失敗。

2011年日本龜甲萬推出了擠壓瓶設計，從此不管瓶身怎麼倒，以單手壓後就能簡單控量，再也不怕「手滑車禍」！這次台灣也引進了日本熱銷擠壓瓶的概念，將備受歡迎的日式風味醬油「龜甲萬料亭和露系列」，以擠壓瓶設計和迪士尼圖案全新上架，除了瓶身更輕更好拿，打開瓶蓋也會發現瓶口變得超迷你，如此一來調味時就能更加精準控量。過去料理新手擔心的調味失敗、醬油倒太多等問題，一舉被創新擠壓瓶輕鬆解決。

▲▼擠壓瓶的瓶口較一般玻璃瓶裝的設計來得小，可幫助調味時控量更精準。

再者，擁有日式風味和細膩層次的「和露」，讓零經驗新手加倍驚豔的就是它一瓶抵多瓶的調味效果，不論是蒸煮炒拌或是簡單沾麵享用，只要加入一點和露，就能為一般家常料理如清蒸鮮魚、和風蒸蛋，帶出更鮮明飽滿的溫潤滋味，還可以輕鬆1:8稀釋調製成日式風味高湯，省下自行熬煮高湯的時間，高效率手法又省下瓶瓶罐罐的空間，新手從此放心邁向自煮之路，即使宅在家也能享受宛如高級日本料亭的雋雅風味。

▲日式風味醬油在日本不僅是長年熱銷款，甚至銷售量與家庭使用度都高過一般醬油，因此成為日本家庭必備調味料之一。「龜甲萬料亭和露系列」日式風味醬油共有濃郁鰹魚和清爽昆布香菇2款風味，簡單就能為料理營造不同滋味。前2罐為迪士尼版包裝，之後會再以常態版包裝跟大家見面喔(後兩罐)。

其他4款以超萌迪士尼瓶身上架的產品，分別是龜甲萬鮮美露、龜甲萬源釀醬油、龜甲萬丸大豆本釀醬油及龜甲萬醬油膏。適合滷煮、沾食的「鮮美露」是進口北海道製造的風味萃取液，小小一瓶就包含柴魚片、鯖魚片、魚干、昆布、海扇貝等綜合海洋食材精華，讓每道與之融合的料理都能吃得到鮮美海味。特別適合當成水餃沾醬，也能簡單調製出日式溏心蛋滷汁！

適合全方位料理的龜甲萬源釀醬油，使用非基因改造大豆釀造，無添加調味劑、甜味劑、焦糖色素、防腐劑等添加物，以最純真簡單的風味，幫每道料理提引出回甘許久的醍醐味。

▲龜甲萬源釀醬油、龜甲萬鮮美露也是煮夫煮婦的料理好幫手。

龜甲萬丸大豆本釀醬油則特別進口日本在地釀造的丸大豆醬油來台製作，原料也只以日本精選大豆、小麥、食鹽為主，不添加糖與調味劑。由於保留了大豆中的甘油成份，更溫潤的豆香以及更醇厚的口感，都能讓料理美味更進一階。

至於台灣人從小吃到大的龜甲萬醬油膏，就不用多說了，除了下酒菜必沾，在燒烤烹煮等過程添入還可讓滋味格外甘甜豐味，亮麗的色澤更是勾人食慾。

▲龜甲萬丸大豆本釀醬油以日本精選大豆等原料釀造出迷人的日式風味，龜甲萬醬油膏則是廚房不可或缺的調味之一。

龜甲萬攜手迪士尼，讓料理過程不再一成不變 。從此就在迪士尼的童趣包圍下，為料理加入馥郁醬香以及幸福的滋味！從今天開始，想讓整個廚房的氛圍煥然一新，龜甲萬全新迪士尼瓶身現在就在全聯、量販店和各大超市全面上架！然而限量總是殘酷的，此系列為期間限定且限量販售，喜歡迪士尼、想要靠神隊友救援你料理之路的朋友，趕緊手刀搶購買起來！！

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