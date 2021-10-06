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咖啡生豆100%直接交易　全球首創線上平台「TYPICA」登台

▲全球首創線上咖啡交易平台「TYPICA」 正式登台，串聯生產者與烘豆師，咖啡生豆100%直接交易。（圖／TYPICA提供）

圖、文／TYPICA提供

近年面對新冠病毒疫情的衝擊、地球暖化所造成的氣候變遷與咖啡國際價格不穩等因素，咖啡生產者陷入轉作其他農作物或離農的窘境；加上以往「直接貿易」所需的貨物量與現金流，對於多數小規模的生產者及烘焙者而言，生存更加艱困。國際新創企業TYPICA首創全球唯一線上咖啡交易平台，於2021年10月正式在台上線，突破以零時空、價格透明、產銷直接交易，且大幅調降咖啡生豆交易的低消門檻，從貨櫃（18噸，300麻袋）改為一麻袋（60公斤），創造出一個「讓好咖啡一直都很好喝，並成為世界上最幸福飲料」的綠色永續咖啡經濟平台。

▲全球首創線上咖啡交易平台「TYPICA」 正式登台，串聯生產者與烘豆師，咖啡生豆100%直接交易。（圖／TYPICA提供）

▲連結全世界59國、3,000位以上生產者與烘豆師的網絡。

TYPICA幫助小農 綠色永續經營

根據國際咖啡組織（ICO）調查，台灣人在2020年喝掉28.5億杯咖啡，人均喝掉約104杯，不但咖啡館密度高居全球第一，對咖啡的需求更是逐年攀升。在咖啡市場，由於供需平衡的變化和投機資金的流入，咖啡的交易價格容易出現大幅波動，再加上咖啡是一種難以確保穩定利潤的作物，促使生產者不斷流失，導致咖啡上游日漸失去多樣性。而TYPICA 的使命之一就是幫助咖啡生產者減少經濟衝擊，增加直客購買機會，不僅促進生產者的經濟獨立、擴大就業和提升生活水準；甚至協助建立學校和醫院，並改善發展中國家咖啡小農的當地生活。

一麻袋 輕鬆進口精品咖啡

近年新冠病毒疫情的衝擊，也大大影響咖啡生豆的流通與消費模式。TYPICA調查發現，生產者與烘豆師未來的發展性，與「是否進行事業DX（數位化轉型）」息息相關。由於疫情無法親自走訪產地，因此讓生產者與烘豆師可在網路上相互聯繫的平台，其存在的價值更是與日俱增。TYPICA以咖啡生豆的流通透明化為目標，不僅將所有流通的價格細節皆公布在平台上，讓遍布全球的咖啡生產者與烘豆師可自由進行「100%直接交易」。同時，以一袋60公斤麻袋為低消單位，對中小型的烘豆業者來說，無疑是一大福音。

▲全球首創線上咖啡交易平台「TYPICA」 正式登台，串聯生產者與烘豆師，咖啡生豆100%直接交易。（圖／TYPICA提供）

▲「任何人」都能夠參與的線上平台。

TYPICA的創辦人之一後藤将表示，「全世界的每日咖啡消費量約為20億杯，是交易規模僅次於石油的國際商品。我發現這一天20億杯的消費行動對全世界的福祉影響甚鉅，因此創立了TYPICA，提供『100% 直接交易』的機會。而透過完善直接交易的環境，估計可影響 2,000 萬位咖啡生產者以及他們的家人，總共約1億人的生活與人生。」

TYPICA產地直送 幸福的綠色咖啡交易平台獨家特色

1.個性：TYPICA最重視的，莫過於每種咖啡的個性。以微批次、奈米批次為中心，每年都能穩定提供這些稀有咖啡豆，讓購買者能夠感受到產地與生產者的個性（風土條件）。

2.鮮度：TYPICA運用科技，以最快的速度提供剛被收成且精製的新鮮生豆。承諾給線上服務特有的速度與品質。

3.透明性：TYPICA皆詳細記載生產者、精製廠與進出口業者等供應鏈，以及相對應的價格明細。透過清楚的產銷履歷提高生產者利益，才是提升高品質咖啡永續經營的關鍵之一。

4.故事性：TYPICA提供的咖啡都有其豐富多彩的故事。為了能將這些故事隨著咖啡豆，從烘豆師傳達給消費者，我們致力於製作各種照片、影像與文字等紀錄資料。甚至前往所有的生產國，並與當地生產者長期建立良好關係，確保提供高品質的內容。

▲全球首創線上咖啡交易平台「TYPICA」 正式登台，串聯生產者與烘豆師，咖啡生豆100%直接交易。（圖／TYPICA提供）

▲提高咖啡生豆永續性的流通DX（數位化轉型）。

後疫時代 數位化咖啡貿易平台應運而生

TYPICA自2019年11月開始推出服 務後1年內，即成長為擁有全世界12國、2,000位以上生產者與烘豆師網絡的平台；在亞洲，2021年4月先行上線的日本，短短三個月便吸引超過800位的烘豆師註冊使用中，TYPICA計畫在未來一年內發展成為擁有59個國家、3,000位以上會員的平台，將社群網絡擴大至荷蘭、英國、法國、德國、義大利、西班牙、丹麥、挪威、韓國以及台灣等。展望2025年之前，TYPICA目標將變成擁有全世界70個國家、5,000位以上生產者和烘豆師的社群網絡。

10月國際咖啡日 首度台灣上線

自10月國際咖啡日起，TYPICA將開始對韓國、台灣以及歐洲全境提供服務，為加速咖啡產業對TYPICA平台的瞭解，將於10月13日晚上7點舉行線上發表會，邀請TYPICA創辦人山田彩音小姐與台灣知名Oasis Coffee Roasters、Coffee Intro及Pharos Coffee 的烘豆師一同分享台灣精品咖啡業界的現況與展望，更邀請來自南美的咖啡生產者，進行三方對談，並針對精品咖啡進行杯測。歡迎烘豆師踴躍報名，即有機會品嘗獨特風味的咖啡！ https://app.typica.jp/roaster/register.
 

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