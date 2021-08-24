【廣編】「米其林首選優質醬油合作夥伴」　龜甲萬日本釀造工藝　三百多年不變的堅持

▲龜甲萬連續3年榮獲米其林首選優質醬油合作夥伴。



圖、文／龜甲萬提供

龜甲萬連續3年榮獲米其林首選優質醬油合作夥伴，其對品質的堅持與嚴格把關，一如米其林對料理評鑑的嚴謹。在國際級的高標準、高品質追求下，龜甲萬取得多項第三公正單位認證，更分別於2019 《台北米其林指南》、2020及2021年《台北台中米其林指南》，連續3年榮獲米其林首選優質醬油合作夥伴，致力為民眾提供更安心、優質的商品。

此外，龜甲萬更廣受台灣各大星級餐廳的青睞，如星級餐廳「大三元酒樓」，即是以龜甲萬「醍醐味」入菜，展現料理的極致美味。作為星級美食的料理推手，龜甲萬可廣泛應用於各種料理上，只要加入醬油即可快速提升烹飪技巧，充分為食材加分。

對品質嚴格要求的龜甲萬，不僅受到專業的日本料理師傅、各大星級餐廳青睞，影響力更擴及全世界，於台灣（家用醬油市場）、日本、美國皆市佔率第一，銷售區域更超過一百多個國家，深獲世界各地消費者的肯定！而擁有多國海外市場經驗的龜甲萬，更長年針對全球不同地區的飲食習慣，研發適合當地市場的產品、開發新食譜，持續以醬油為核心，致力促進世界飲食文化的交流和融合，讓遍佈全球的消費者，都能在餐桌上品嚐到最安心的醍醐味。