民進黨公投成功「四項完封」　蔡英文親揭還有3大挑戰

▲兼任民進黨主席的總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導



針對四項公投遭到民進黨成功「完封」，兼任黨主席的總統蔡英文22日於中常會上表示，18天後的中二選區補選、中正萬華區立委罷免，以及新竹縣市合併升格議題，還是需要大家繼續團結。

蔡英文表示，這段時間以來，我們一再對外強調，公投沒有誰輸誰贏的問題，所以不會把公投的結果，當作是民進黨的勝利。



不過，蔡英文說，四個案子都守下了，確實讓我們的施政方向可以延續，也讓朝野各界，以及國際社會，都能清楚看見台灣的民意。



蔡英文感謝黨內中常委、黨部同仁，以及全體黨公職的努力。從10月27日中執會上，我們確定要全面展開社會溝通以來，這短短50多天，「團結」兩個字，就是民進黨最好的寫照。



蔡英文說，所有的縣市首長、民意代表，都用一場又一場的說明會，加上站路口、掃市場，耐心和民眾溝通。

她強調，中央和地方黨部的同仁，則是合作無間、使命必達，在最短的時間內，完成每一場活動、每一件文宣，「我知道也都是大家全力投入的結果，我知道黨工們壓力很大，睡眠時間也不太夠，不過，成果確實是很棒的」。

「只要團結，再怎麼樣的逆境，民進黨都衝得過去。」蔡英文說，當足夠團結，支持者的力量也就會凝聚起來，這就是為什麼，公投前有許多年輕人，自願站在路口宣講。也有年長的支持者，手寫了簡單的標語，胸前、背後各黏一塊，像是「三明治」一樣，走在街上去表達主張。



另外，在公投過後，還有18天後的中二選區補選、中正萬華區立委罷免，以及熱烈討論中的縣市合併升格等等問題。蔡英文表示，這些挑戰，都需要我們繼續團結，也繼續積極展開社會溝通，這樣才能回應支持者的期許，並帶領著台灣不斷往前走。