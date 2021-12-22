蔡英文支持大新竹合併　朱立倫：民進黨一黨之私

▲朱立倫認為縣市升格應要有規劃，呼籲應儘速設立竹竹苗科技都籌備委員會。（圖／翻攝朱立倫臉書）

記者徐政璿／台北報導

民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》修正草案，身兼民進黨主席的總統蔡英文今（22日）在中常會表態支持，新竹市長林智堅有望挑戰當16年市長。對此，朱立倫質疑，民進黨為了一黨之私，不但沒有經過地方完整的討論，也沒有經過完整的國土整體規劃，更沒有考量到地方最關心的財政收支劃分問題。

朱立倫表示，國民黨及新竹在地的同志都贊成新竹將來要發展大科技城，但必須包含新竹市、新竹縣跟苗栗縣，竹竹苗是完整的生活圈，要考量科技城就不能放掉苗栗，否則是對苗栗極大的不公平。

其次，考量過去台中、高雄、台南的合併歷程，或新北市、桃園市從升格成准直轄市，再到直轄市的過程，都歷經多年才完成，所以國民黨才提出要在2026年建立竹竹苗科技都，這才是正軌，現在可以成立推動委員會或籌備委員會，研究相關籌備工作。

朱立倫強調，臺灣的區域規劃不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，包括中彰投、雲嘉南、北北基、東部與外島等，都要有完整的規劃，而不是今天為了個人政治的前途的考慮，或者是一黨之私而急就章的做竹竹合併。

最後一點，朱立倫說明，縣市升格最高的目標就是財政的問題，財政收支劃分法20年未修，呼籲民進黨跟在野政黨一起好好的來修法，才能真正面對升格後的直轄市財政問題。否則將造成空有升格，沒有實質財政收入的困境。