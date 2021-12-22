江啟臣逼問搭專機宣講公投油料費　邱國正：包括軍方行程不能公布

▲國民黨立委江啟臣（左）、國防部長邱國正（右）。（圖／翻攝自國會頻道）

記者呂晏慈／台北報導

總統蔡英文、行政院長蘇貞昌搭乘空軍行政專機進行公投宣講，遭國民黨批評違反行政中立。國民黨立委江啟臣今（22日）在立法院外交及國防委員會質詢時批評，早在12月1日就要求國防部提供油料使用狀況的資料，至今無回應；國防部長邱國正回應，該資料包括正副總統、行政院長和軍方自己的動向，可以口頭說明，但不會提供書面資料。

江啟臣今天質詢時質疑，軍人應該嚴守行政中立，他早在12月1日就要求國防部提供行政專機油料使用狀況、收入支出、派遣等資料，至今沒有給出任何書面答覆，且12月13日國防部常務次長李宗孝在質詢時指示副部長王信龍拒答，稱「不用答，這些（質詢）都有政治目的」，也違背行政中立，應該依照《公務人員懲戒法》處置。

對此，邱國正回應，國防部是公部門，一定貫徹依法行政的規定，所以專機派遣也是依照手續來，至於為何沒有提供資料，「就跟我國防部長到哪裡去，不會對外去公布的，也不會告知任何人」，這是作業的規定，何況是包括正副總統、行政院長的行政專機動向，所以不會提供書面資料，頂多口頭做說明。

江啟臣表示，他是依法要求國防部應該提供資料，可以說它是機密資料，「如果我洩密的話，那你來告我啊！」問題是國防部連資料都不提供，不應該拿機密資料這件事情，來免除該負的法律責任，並建議召委陳以信開機密會議，「拿機密當藉口不是理由，機密會議都在開了，機密預算幾百億、幾十億都在審、都在看了，怎麼會沒有辦法看行政專機的油料費用？」

邱國正表示，國防部從來都沒有想要藐視國會，甚至都很確定的認知，接受立委的質詢是其責任之一；因為總統府和行政院已經對外統一講過了，國防部不會去再做一個扞格，而且這個行程包括軍方自己的，沒有辦法攪在一起。

至於李宗孝指示拒答一事，邱國正力挺下屬說，對於其發言他身為國防部長「完全負責任」，因為李是很好的同僚，但對於做得不夠周延的地方，讓委員覺得很不快、很不悅，「我跟委員做一個致歉」，未來會注意同仁的表達基調。