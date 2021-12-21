「沒蔡英文，半導體沒今天」　他：小英沒當總統intel不會看台灣

▲總統蔡英文出席「國立陽明交通大學產學創新研究學院揭牌典禮」，就台灣半導體產業人才培育注入動能。。（圖／總統府提供）



記者陶本和／台北報導

針對台灣半導體產業人才的培育，總統蔡英文21日一同出席「國立陽明交通大學產學創新研究學院揭牌典禮」。在典禮上，力積電董事長黃崇仁在致詞時，盛讚蔡英文一直以來的支持，如果不是蔡英文當總統，intel不會看台灣的，現在大家都要看台灣。

台灣半導體產業成為國際矚目的焦點，近年更被視為「護國神山」，為了未來在半導體產業的人才培育能源源不絕，政府整合產業界、教育界，成立國立陽明交通大學產學創新研究學院，未來將是台灣半導體產業人才重要的搖籃。

黃崇仁出席典禮致詞時表示，這個創新學院揭牌，他要講一句非常重要的話，「沒有蔡英文的努力，沒有這一天」。他說，一年前他跟蔡英文講，半導體需要人才培育，期間也跟蔡英文一起努力開會，總召柯建銘還說，蔡英文指示這個任務一定要做完，所以才會有今天。

「這六年最重要，六年前還是前面政府執政（國民黨）時候，台灣半導體還不是護國神山」。黃崇仁表示，是蔡英文對半導體產業的努力跟重視，他要特別感謝她，還有行政院的支持，一定要把功勞給蔡英文。

黃崇仁說，台灣注意到人才問題，10幾年前半導體人才，以前是送到美國訓練，但台積電這麼強，全部都95%是台灣工程師；而他自己公司研發的頭，也是台大電機，不是史丹佛、不是哈佛，也不是MIT。

黃崇仁強調，如果我們把資源整合的話，台灣會繼續作為半導體的領導，「我想跟總統說，蔡英文沒有當總統前，intel不會看台灣的，現在都要看台灣」。

黃崇仁評估，台灣還是永續經營還是最強，不會像日本、韓國，最強之後掉下來，最後還是要感謝政府支持跟推動，有這六年的推動，不管水、電跟設立新廠，都是政府積極配合，希望訊息可以傳出去，不是只有業界，因為沒有政府努力是不可能的。

▼力積電董事長黃崇仁。（資料照／記者李毓康攝）

