快訊／蔡英文表態挺大新竹合併升格　「希望黨公職支持這個案子」

記者呂晏慈、林銘翰／台北報導

為促成大新竹合併升格，民進黨立法院黨團總召柯建銘提出《地方制度法》修正草案，本周五（24日）將在立法院院會拼付委，民進黨團自昨天開始在議場前輪班排隊，確保優先提案權。據轉述，身兼民進黨主席的總統蔡英文今（22日）在中常會表態，支持新竹縣市合併方案，至於其他縣市在條件和民意許可下，也應該支持。

▲總統蔡英文。（資料照／總統府提供）

柯建銘日前提出《地制法》條文修正草案，將《地制法》第4條第1項「人口達125萬以上⋯⋯且有特殊需要之地區得設直轄市」，其中「且」改成「或」，獲得約49名民進黨和無黨籍立委連署支持，但仍有非新蘇派系11人未參與連署。

據轉述，蔡英文今天在中常會表達明確態度指，本周五立法院院會將處理《地制法》修正草案，「希望黨公職支持這個案子」，並表示縣市合併是個方向，她支持新竹縣市合併，提升競爭力，至於其他縣市在條件跟民意許可下，也應該要支持。

不過，會中有中常委提出，雲嘉嘉有不同意見；蔡英文回應，不會強迫哪些縣市一定要升格，但只要大家覺得適合，可以討論就討論，此外，也必須考慮沒有升格的縣市的財政平權和收支分配。

民進黨今天邀請國立清華大學資訊工程學系教授張世杰進行「台灣半導體產業的過去、現在與未來」專案報告，據轉述，新竹市長林智堅會中談及，希望打造更有競爭力的城市，維持台灣半導體重要產業鍊的位置。