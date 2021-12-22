2兆總預算民進黨強渡關山　她開轟：蔡獨裁踏了歷史性一大步

▲鄭麗文22日批評蔡政府鴨霸。（圖／翻攝自Facebook／鄭麗文）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨立法院黨團21日「突襲」國民黨團，將110年中央政府總預算案公務預算部分從立院各委員會抽出，再挾人數優勢直接逕付二讀，創國會全面改選30來首例。對此，國民黨立委鄭麗文22日批評，總預算高達2兆元，但執政黨為了通過，擅自替過初審程序，這算什麼民主進步？如此荒誕的行徑，蔡獨裁真是踏了歷史性的一大步，簡直是民主獨裁的政治坦克。

國民黨立法院黨團日前指控蔡政府對公投行政不中立，拒審111年度中央政府總預算，也拒絕協商。民進黨團21日在立法院會中，提出變更議程提案，將111年度中央政府總預算案自公務預算部分委員會抽中逕付二讀，由於在野黨有異議，立院副院長蔡其昌裁示表決，最終結果出席81人、贊成55人、反對26人、棄權0人，該案順利通過。立法院法制局表示，這是首次發生預算案逕付二讀。

對此，鄭麗文22日下午在臉書以「蔡英文政府向『民主獨裁』又跨出歷史性的一大步」為題發文表示，逕付二讀簡單來說，就是直接跳過各委員會審查，「明年度高達兩兆的預算」，想怎麼花就怎麼花，你想審查門都沒有。

「民進黨竟然可以如此魯莽草率！在沒有任何決議之下，擅自跳過初審程序，簡直是不尊重委員會、不尊重在野立委！」鄭麗文批評，立法院明明是全國最高民意機構，卻因執政黨國會領導人凡事只聽黨意，甘願自我矮化為總統府立法局，毫無脊椎可言。

鄭麗文說，為了通過預算，執政黨毫不在乎討論程序，立法院在蔡政府執政期間，成了行政院與總統府的魁儡，選民選出來的立委，到頭來，根本不能監督政府，因為民進黨的黨意高於民意的監督！這究竟算什麼民主進步？

鄭麗文連番斥責，「如此荒誕的行徑，還是頭一遭在國會發生！蔡獨裁真是踏了歷史性的一大步。」「蔡英文執政的五年多，民進黨在立法院予取予求，從法律案、人事案到現在的預算案，無論多荒謬離譜，全都想過就過，無人能擋。簡直是民主獨裁的政治坦克。」「還是現在公投過了，民進黨就不演了！開始民主倒車？行政院長蘇貞昌也在今天要國民黨不要亂，到底誰才是作亂的一方？」

鄭麗文強調，蔡政府可以行政不中立、可以罔顧民意堅持己見，甚至為了選舉修改遊戲規則，喊著民主口號，卻做著正在讓台灣逐漸退步的非民主行為，這個政府到底怎麼了？逕付二讀這種鴨霸的事情，民進黨不自覺慚愧嗎？左思右想，民進黨還是應該承擔起所有的責任，不要開立院最惡劣先例。

針對民進黨團行為，民進黨團總召柯建銘21日受訪表示，立法院史上從來沒有人拒審總預算，國民黨為了公投拒絕協商，這是把極端的反對走到極致；立法院還有5個委員會在國民黨手上，就算下周審完總預算、送出委員會，再做審查報告已經是1月多的事情了，即便要召開臨時會，但極致就是1月28日，「連表決期都不夠」。他批評，國民黨就是為了反對而反對，且這裡面還有軍公教加薪、育兒津貼的預算，所以絕對不能拖。

柯建銘也強調，民進黨是執政黨、在國會多數，「整個議程安排、法案處理，我們有責任來主導」，如果總預算在下周沒有送出委員會，那麼再開臨時會也沒有用，所以民進黨團要先自力救濟，「既然你敢拒審，我們就不得不一定要維持執政責任」。