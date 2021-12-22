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南投跨年晚會卡司公布　豆花妹蔡黃汝將壓軸獻唱

▲南投跨年演唱會31日於縣立體育場登場，將由豆花妹蔡黃汝擔任壓軸演唱。（圖／南投縣政府提供）

▲南投跨年演唱會31日於縣立體育場登場，將由豆花妹蔡黃汝擔任壓軸演唱（下同）。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

「2022愛在南投星光閃耀」跨年晚會，訂於12月31日晚上7點在南投縣立體育場舉行，縣政府透露，屆時將邀請多位國、台、客、原民語唱將和樂團獻藝，包括享頑樂團、原火樂團、金曲客家歌手葉鈺渟，以及翁立友、謝金晶、高慧君等，最後由第一次到南投跨年的「豆花妹」蔡黃汝做壓軸演出，與民眾一起high到2022年。

縣府21日下午舉行記者會，蔡黃汝親臨現場演唱〈迷人的危險〉，清新氣質和嗓音讓現場民眾聽得迷醉，隨後副縣長陳正昇與縣府文化局長林榮森、蔡黃汝、立委馬文君秘書黃炫瑞、許淑華主任黃書杭等貴賓共同按下道具水晶球，宣布南投跨年活動進入倒數階段。

▲南投跨年演唱會31日於縣立體育場登場，將由豆花妹蔡黃汝擔任壓軸演唱。（圖／南投縣政府提供）

蔡黃汝說，能到南投跨年活動演唱非常開心，也是她第一次在南投參加跨年活動，當天她將會比照小型演唱會，帶來「愛情四部曲」曲目、並準備海報送給民眾，歡迎大家呼朋引伴、共襄盛會。

▲南投跨年演唱會31日於縣立體育場登場，將由豆花妹蔡黃汝擔任壓軸演唱。（圖／南投縣政府提供）

縣府指出，本次跨年活動將由新生代原住民主持人「小良」與中天《旅行快餐車》節目主持人黃瑄挑主持大樑，卡司除新生代樂團享頑、原民團體原火樂團和女唱將高慧君、音樂才女王立言、「美魔女」歌手談詩玲，還有金曲客家歌手葉鈺渟、台語唱將翁立友、謝金晶，影歌雙棲的曾柏鈞、邱詩凌，「守夜人」、「固定客樂團」也將與縣民同樂，最後由蔡黃汝與民眾一同倒數瘋跨年。

縣府表示，每次跨年抽獎活動都不能少：此次獎項包括「特別獎」環保電動機車、大尺寸電視1台、實用果汁機2台、空氣清淨機3台等，另「2021南投玩很大，千千萬萬獎不完」活動現金10萬元、30份「玩爆南投福袋」也將在晚會抽出，現場還有40個南投美食特色小吃、農特產品以及文創商品等攤位。
 

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