驚天地飆國罵音樂劇爆紅　「勸世三姐妹」跨年夜虎尾開演

記者蔡佩旻／雲林報導

今年6月網路瘋傳一段飆國罵音樂劇，引起爭議討論，當時立委蘇治芬即力挺表示，這齣音樂劇做了大量深入的田調，不只讓人更認識台灣這片土地，創作出台灣的故事值得鼓勵。這部音樂劇「勸世三姊妹」，在立委蘇治芬邀請下12月31日將於虎尾免費公演，除將地名修改外，其餘將原汁原味演出，該罵的還是會罵。

▲躍演音樂劇團創作的音樂劇「勸世三姊妹」，在立委蘇治芬邀請下12月31日將於虎尾免費公演，除將地名修改外，其餘將原汁原味演出，該罵的還是會罵。（圖／記者蔡佩旻攝）

躍演音樂劇團創作的音樂劇「勸世三姊妹」，開場曲開頭就是一名女子詢問男子「你是祖厝在雲林虎尾鎮虎寮興中里1XX號」，男子回答是後，女子飆出7字國罵後開始演唱，內容除嗆辣國罵外更是台味十足，在網友瘋傳後成為成舉國知名的「國罵劇」，但沒人記得音樂劇整體故事內容，只記得經典的台語國罵。

該創作內容所寫地址為虎尾鎮興中里，竟是真有此門牌更有住戶，引來不少民眾前往該住址前拍照，其行為造成屋主和里民困擾，躍演藝術總監以及曾協助排演的高雄衛武營對此也緊急致歉，才獲蔡先生及地方諒解。

▲立法委員蘇治芬認為，以音樂劇來說，國罵不是真的一回事，是角色詮釋的方式，為何是能讓其如此氣憤飄出國罵，這是可以去了解背後含義的。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法委員蘇治芬力挺「勸世三姊妹」，她表示，網路上只有流傳國罵片段，但其實整體故事與雲林地方的故事非常相像，後來才知道編劇本身就是虎尾人，所以從小在這裡成長從牽亡調或是對素女白琴都有很深的印象，雖然該產業逐漸沒落也較少見，但是在「勸是三姐妹」裡頭我們聽到演員的語調以及音樂的節奏真的很相仿，一下子把我們拉進童年回憶中。

蘇治芬說，戲劇本來就是全方位，有正面角色與負面角色，心裡頭有快樂的人、也有因成長悲劇不快樂的心情，所以透過演員詮釋角色，觀賞者可以反觀自己有沒有值得反省與檢討的地方，也更確實感受喜樂哀怨。

▲躍演音樂劇團創作的音樂劇「勸世三姊妹」，在女主唱極具穿透力歌聲的詮釋下，將台語的氣勢完美表達，12月31日將於虎尾免費公演，除將地名修改外，其餘將原汁原味演出，該罵的還是會罵。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇治芬認為，以音樂劇來說，國罵不是真的一回事，是角色詮釋的方式，為何是能讓其如此氣憤飄出國罵，這是可以去了解背後含義的，歡迎大家在12月31日跨年夜晚上7點來虎尾觀賞，保證看完會流眼淚。

導演曾慧誠表示，「勸世三姊妹」編劇是虎尾在地人，當初是考量「押韻」需求，才將住址選中興中里，並非真正發生地的地址，陰錯陽差造成「蔡先生」的困擾，在虎尾的演出，會把爭議的地址改掉，也會邀請「蔡先生」前往觀賞，讓大家了解音樂劇中所講的人與人間的情感。

▲導演曾慧誠表示，「勸世三姊妹」編劇是虎尾人，因押韻需求，才將住址選在興中里，並非真正發生地的地址，也會邀請「蔡先生」前往觀賞，讓大家了解音樂劇中所講的人與人間的情感。（圖／記者蔡佩旻攝）





►聽Podcast #我在案發現場



【其他新聞】

►躍演音樂劇《勸世三姊妹》爭議 里長要求當面道歉、蘇治芬挺創作

►狂飆髒話音樂劇爆紅…真有此地 「雲林虎尾興中里」受辱火大

►今年減產「比選美還慎重」 雲林區漁會年度優質烏魚子評鑑

►獨／化療仍不忘老百姓的「大事」 除暴悍將朱宗泰最後身影曝

►用生命當警察！抓捕陳進興、吳俊卿都是他 朱宗泰「任務結束」