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台中跨年晚會Ella、頑童獨家演出　交通動線全攻略出爐

▲台中跨年晚會Ella、頑童獨家演出，交通攻略全出爐。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中跨年晚會Ella、頑童獨家演出，交通攻略全出爐。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

台中市跨年晚會今年邀請金曲嘻哈天團「頑童MJ116」獨家合體坐鎮、天后Ella陳嘉樺獨家演出、情歌王子周興哲也將登上台中跨年舞台。今（21）日歌手畢書盡與金曲創作才女孫盛希攜手現身台中為活動暖身造勢，由藝人阿KEN、咖啡糖賢齡主持，交通攻略也一次公布！

▲台中跨年晚會Ella、頑童獨家演出，交通攻略全出爐。（圖／記者游瓊華攝）

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▲歌手畢書盡。（圖／記者游瓊華攝）

台中市政府表示，市府共規劃4條免費接駁車路線，分別為秋紅谷線、市政府線、松竹線及北水湳線，各接駁站往會場的發車時間為31日晚間5時至11時30分；回程發車時間為晚間10時至隔天凌晨1時30分，班距約10至15分鐘一班，坐滿即發車，此次也是中捷綠線通車後第一次跨年活動，建議民眾可搭乘捷運、台鐵、公車等大眾運輸工具，再轉乘免費接駁車至會場。

▲台中跨年晚會Ella、頑童獨家演出，交通攻略全出爐。（圖／記者游瓊華攝）

▲主持人阿KEN、咖啡糖賢齡以及孫盛希。（圖／記者游瓊華攝）

另外，自行開車或騎車民眾，市府也規劃共3處汽車停車場及1處機車停車場，從國道、台74線及環中路自會場北側來的民眾，可將車輛停放在水湳轉運中心停車場，再轉乘北水湳線接駁車抵達會場；行駛市區道路從會場南側來的民眾，可將車輛停放在創研22停車場及創研26停車場後再步行至會場；騎乘機車的民眾，會場東北側則規劃近4100個機車位供停放。

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