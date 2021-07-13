他拿「抵債槍」示威爆拉扯　友人右臉中彈顏面骨折

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中壢擦槍走火他右臉遭射穿 顏面骨折取出子彈撿回一命

▲桃園市何姓男子去年2月間持改造手槍在中壢區與人談判債務問題，卻擦槍走火意外誤擊吳姓男子右臉處，經急救後取出子彈才救回一命。（示意圖／免費圖庫pxhere）

▲何男去年2月間持改造手槍在中壢區與人談判債務，擦槍走火誤擊吳男右臉，吳男經急救後搶回一命。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市何姓男子去年2月間與陳姓、蔡姓與吳姓友人在中壢區商討債務問題，未料雙方發生口角，何男與吳等人拉扯之際擦槍走火，子彈擊中吳男右臉，吳男被緊急送醫後手術取出卡在顏面的子彈才撿回一命；桃檢依雙方證詞確認是誤擊事件，偵結依槍砲、過失傷害罪嫌將何男提起公訴。

檢警調查，38歲的何姓男子於2018年7月間向綽號「阿長」男子收受1把改造手槍與1發子彈抵免債務，未經許可持有具殺傷力之槍彈，去年2月15日晚間9時42分，何男與陳姓、蔡姓與吳姓男子相約中壢區大同路談判債務問題，雙方一言不合發生口角，何男持槍示威，與吳男等人發生拉扯衝突。

慌亂中，何男不慎擦槍走火，子彈集中吳男右臉處，致其右臉槍傷併顏面骨折之傷害，中壢警消據報後將吳男送醫急救，經手術後從其右臉取出子彈，幸運撿回一命；警方隨後循線在3天內拘捕何男到案，並在平鎮區一處土地公廟起出做案用改造手槍與子彈等證物，偵訊後依違反槍砲彈藥管制條例、過失傷害等罪嫌將何移送桃檢偵辦。

何男偵訊時坦承犯行，在場蔡姓與陳姓友人則指証，雙方起衝突時，吳男臉頰流血才發現被槍擊，檢警查扣何男所有改造槍枝、子彈經刑事局鑑定後確認具殺傷力；檢方審酌雙方證詞，確認何男「誤擊」造成吳男顏面受傷，認定何當時應無殺人犯意，偵結依槍砲、過失傷害等罪嫌將何男提起公訴。

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