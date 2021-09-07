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社會 社會焦點 保障人權

餐廳前違停遭攔檢...駕駛眼神飄忽　特警搜出改造模擬槍

▲台北市刑大特勤中隊8月間巡邏在長春路盤查一名男子查獲持有違法模擬槍。（圖／記者張君豪翻攝）

▲台北市刑大特勤中隊8月間巡邏時，在長春路盤查一名男子，查獲持有違法模擬槍。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

台北市警察局刑大特勤中隊幹員8月中旬在中山區長春路執行線上巡邏時，一輛違停汽車駕駛行徑可疑，遂上前盤查，結果發現駕駛接受詢問時神色緊張詭異，請求他配合下車受檢，員警眼尖在車輛中央置物櫃內發生一把黑色克拉克改造模擬槍及彈匣、空彈殼3顆，訊後依法移送。

▲台北市刑大特勤中隊8月間巡邏在長春路盤查一名男子查獲持有違法模擬槍。（圖／記者張君豪翻攝）

特勤中隊指出，近來配合市政府強化治安政策，特警巡邏時會加強巡護人潮較易聚集的重點區域，警方當時在中山區長春路88號某知名餐廳前，攔查該違停車輛，當時發現李姓駕駛神色慌張，且不斷回頭查看車內，警員驚覺有異，根據盤查經驗順著李男視線方向察查看，果然找到這把違法的改造全金屬模擬槍。

由於內政部早已修法查禁模擬槍，李嫌持有模擬槍違反槍砲彈刀條例最高可處新台幣20萬元罰鍰；李男接受警詢後，依違反槍砲彈藥刀械管制條例罪嫌移送，北市刑大將持續追查槍械來源。
 

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