快訊／汽車追撞、3惡煞下車持棒狂毆　高雄男慘死街頭

▲高雄市一名男子慘死街頭，救護員當時對他進行急救仍然不治 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

清晨4點半左右，高雄市三民區順昌街，疑似發生一起命案，根據目擊者表示，有名男子從一部黑色轎車下車後，就被後方另一部銀色轎車追撞，這名男子不只當場被撞飛，銀色轎車上還下來3名男子，手持木棍對躺在地上的男子圍毆，現場血跡斑斑。事後黑色、銀色轎車雙雙離開現場，等待救護人員到場時，發現男子身受重傷倒在地傷，已經失去生命跡象，送醫不治，目前警方正在調閱相關監視器，追查這2部車。