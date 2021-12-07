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放棄抗中？《經濟學人》：58%美國人視北韓為最大敵人

▲▼金正恩,李雪主,歡樂組。（圖／朝鮮中央電視台）

金正恩、李雪主夫婦與北韓「歡樂組」相見歡。（圖／朝鮮中央電視台）

國際中心／綜合報導

根據英國媒體《經濟學人》(The Economist)與數據分析公司YouGov合作的最新民調查顯示，多數美國人認為北韓是美國的最大敵人 ( greatest enemy)。這項項結果似乎跟普遍認為的「抗中第一」氛圍有所出入。

上述民調總共訪問了1500名美國受訪者。结果顯示，58%的人認為北韓是美國最大敵人；伊朗次之，佔比44%；阿富汗與中國的佔比都是33%。

該項民調進一步分析指出，大學畢業的白人男性受訪者裡，82%認為北韓是美國的最大敵人。從年齡分析，65歲以上受訪者持上述看法的佔72%。18至29歲的年輕受訪者裡，認為「北韓是美國最大敵人」的佔45%，顯見年齡越大、對北韓的敵意就越深。

此外，年薪5萬美元（約新台幣150萬元）以上者支持這項看法的佔67%，年薪10萬美元（約300萬元新台幣）以上者佔66%，年薪在5萬美元以下受訪者裡認為「北韓是美國最大敵人」的， 佔比為48%。換言之，美國高收入群體視北韓為最大敵人的比例，高於低收入群體。

▲▼俄羅斯和烏克蘭同時在邊境舉行軍演。（圖／路透）

▲ 俄羅斯和烏克蘭同時在邊境舉行軍演。（圖／路透）

至於在「對美國不友好的國家」(unfriendly countries)名單上，排名第一的是俄羅斯（35%），緊追其後的是阿富汗(34%)和中國 （33% ）。被認為是美國「主要盟友」(main ally），高踞榜首的是英國（55%），緊追其後的是加拿大（53%）、法國和以色列（38%）。 在友好國家（friendly countries）名單上，墨西哥居第一（41%），法國（37%）和德國（35%）分別居第二和第三位。

然而根據「雷根研究所」（Ronald Reagan Institute）發布的最新民調卻顯示，多數美國人認為中國才是美國目前面臨的「最大威脅」(top threat)，而非俄羅斯或其他任何國家。 此外，65%的受訪者表示他們認為「中國是敵人」(Enemy)，23%的受訪者則視中國為盟友」(Ally)。

該項民意調查是為今年的「雷根國防調查」(Reagan National Defense Survey)而進行的。比較之下，14%的受訪者認為「俄羅斯是美國的主要威脅」，12%的人則認為是北韓。

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