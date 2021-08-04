27歲男全身瘀青棄屍摩鐵　遭活活打死？悶死？5日解剖查真相

記者鄧木卿／台中報導

台中市27歲康姓男子與3名男子合夥經營網路簽賭，康男被懷疑私吞近千萬元賭資，昨天下午4人相約談判失利，康男被3人持鋁棒毆打成傷後強押上車，在車上又拿康男上衣悶住口鼻，3人見康男氣息微弱，載至太平區一間汽車旅館丟棄房間內，後來自知難逃法網主動向警方自首，檢方相驗發現死者全身都是瘀青，明天將解剖釐清是毆打致死或是被以衣物窒息而死，訊問後將3人依殺人罪嫌送辦。

▲台中27歲男子全身瘀青棄屍摩鐵，檢方將解剖了解是毆打致死或悶死。（圖／民眾提供）

太平警方昨天下午5點接獲汽車旅館房務員報案，指有男子死在房間內，警方立即透過監視器查出進出該房間的車子車牌，是輛租賃車，正準備要傳喚承租人到案說明時，偵查隊接到電話，對方自稱要自首，半小時後，3名男子開車抵達。

據了解，19歲的張姓男子、蔡姓男子和20歲的邱姓男子，3人和康男經營球類網路簽賭，4人都有妨害自由前科，康男原本該上繳3人近千萬元的賭金，但遲遲不給，去向也交代不清，4人昨天下午4點相約在北屯區一家汽車旅館談判，3人不滿康男一再推託，拿不出錢，有人徒手、有人拿鋁棒毆打康男，後來入房時間已到，3人強押康男上車離開。

康男在車上掙扎、吵鬧，邱男便以康男上衣悶住口鼻，不料用力過猛，康男奄奄一息，3人於是找到最近的太平一家汽車旅館企圖急救，後來發現無效，就將康男留在房間內，3人駕車離去，等到房務員要整理房間時，康男已經不治。

檢方相驗發現死者全身多處瘀青，決定明天解剖了解死者是生前毆打致死或是悶死，全案依殺人罪嫌送辦，而死者家屬並沒有意見，希望事情盡快水落石出。

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