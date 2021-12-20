學者：蔡英文817萬票在公投腰斬　民進黨盛極而衰的警訊

▲總統蔡英文、副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

4大公投投票結果出爐，長期關注台灣政治發展的東華大學教授施正鋒認為，民進黨主張的「4個不同意」4案的票數約在410萬上下，腰斬總統蔡英文連任817萬票，低空掠過，恐怕是民進黨盛極而衰的警訊。

施正鋒19日在臉書發文表示，公投的投票率僅達41%，而且4案都是不同意高於同意票，但根據半年前的民調，除了重起核四稍有拉拒，其他3案應該可以過關，隨著公投日拉近，悲觀的民調顯示至少反萊豬案會過，結果出乎一般預料。

影響公投意願的因素與選舉相仿，施正鋒指出，不外制度設計、公民的責任感、選民的教育與所得、社會網絡、及資源與動員；根據外國的經驗，除了瑞士比較特別，一般是公投的投票率遠低於選舉的2成。

施正鋒認為，原先的公投日為8月，當時政府因為疫情嚴峻延後4個月，相當程度降溫打不到疫苗的反彈。由於投票日氣溫陡降，應該也打消不少人前往投票所的意願，儘管公投年齡降到18歲，眼見期末考將到，年輕人返鄉投票的成本遠高於誘因。黨國不分，反對4案的票數410萬上下，腰斬蔡英文總統連任817萬票，不及立委選舉政黨票480萬，低空掠過，恐怕是盛極而衰的警訊。

施正鋒指出，民進黨政府在10月底啟動公投說明會，挾執政優勢強力動員，總共編了5800萬的特別預算補助宣導，每場至少補助5萬，還不談各部會的政績說明、及國營事業的陳倉暗渡。在最後關頭，民進黨祭出「公投KPI獎勵辦法」，包括不分區立委在內的公職人員無不為了提名卯足了勁催票，儼然老鼠會衝業績，令人嘆為觀止。相對之下，不管提案的民間、或是國民黨，巧婦難為無米之炊。

最後，施正鋒強調，儘管民進黨「南票北送」戰術奏效，也就是在高雄與台南鐵票區大贏、中部平盤，還是可以看出北部傾向支持同意、南部強烈反對，儼然南北對峙。

他說，尤其是重啟核四在台北、桃園、新竹、苗栗勝出，甚至於連最靠近核四廠的基隆都支持者較多，顯現對於供電的焦慮，反映的是選民願意擺脫傳統政黨政治的羈絆；同樣地，對於公投綁大選的支持，也有類似的分布。民心向背，政黨重組呼之欲出。

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