　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

學者：蔡英文817萬票在公投腰斬　民進黨盛極而衰的警訊

▲▼1218四大公投結果底定，晚間7:30總統蔡英文在副總統賴清德及民進黨立院總召柯建銘的陪同下發表談話。（圖／記者湯興漢攝）

▲總統蔡英文、副總統賴清德。（圖／記者湯興漢攝）

記者徐政璿／台北報導

4大公投投票結果出爐，長期關注台灣政治發展的東華大學教授施正鋒認為，民進黨主張的「4個不同意」4案的票數約在410萬上下，腰斬總統蔡英文連任817萬票，低空掠過，恐怕是民進黨盛極而衰的警訊。

施正鋒19日在臉書發文表示，公投的投票率僅達41%，而且4案都是不同意高於同意票，但根據半年前的民調，除了重起核四稍有拉拒，其他3案應該可以過關，隨著公投日拉近，悲觀的民調顯示至少反萊豬案會過，結果出乎一般預料。

影響公投意願的因素與選舉相仿，施正鋒指出，不外制度設計、公民的責任感、選民的教育與所得、社會網絡、及資源與動員；根據外國的經驗，除了瑞士比較特別，一般是公投的投票率遠低於選舉的2成。

施正鋒認為，原先的公投日為8月，當時政府因為疫情嚴峻延後4個月，相當程度降溫打不到疫苗的反彈。由於投票日氣溫陡降，應該也打消不少人前往投票所的意願，儘管公投年齡降到18歲，眼見期末考將到，年輕人返鄉投票的成本遠高於誘因。黨國不分，反對4案的票數410萬上下，腰斬蔡英文總統連任817萬票，不及立委選舉政黨票480萬，低空掠過，恐怕是盛極而衰的警訊。

施正鋒指出，民進黨政府在10月底啟動公投說明會，挾執政優勢強力動員，總共編了5800萬的特別預算補助宣導，每場至少補助5萬，還不談各部會的政績說明、及國營事業的陳倉暗渡。在最後關頭，民進黨祭出「公投KPI獎勵辦法」，包括不分區立委在內的公職人員無不為了提名卯足了勁催票，儼然老鼠會衝業績，令人嘆為觀止。相對之下，不管提案的民間、或是國民黨，巧婦難為無米之炊。

最後，施正鋒強調，儘管民進黨「南票北送」戰術奏效，也就是在高雄與台南鐵票區大贏、中部平盤，還是可以看出北部傾向支持同意、南部強烈反對，儼然南北對峙。

他說，尤其是重啟核四在台北、桃園、新竹、苗栗勝出，甚至於連最靠近核四廠的基隆都支持者較多，顯現對於供電的焦慮，反映的是選民願意擺脫傳統政黨政治的羈絆；同樣地，對於公投綁大選的支持，也有類似的分布。民心向背，政黨重組呼之欲出。

其他人也看了這些...

分析／藍營縣市長未集結「公投4案全垮」　小英817萬票也腰斬

►濕氣去去走！超需要這台

ET快訊
王力宏控李靚蕾要求「每月生活費91萬」　被威脅5年
快訊／全文！王力宏控被李靚蕾索近9億贍養費
快訊／王力宏首發聲：我沒有對我們婚姻不忠
陳建州被抓包「按讚Yumi貼文」！　回應認：也太扯了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

學者：蔡英文817萬票在公投腰斬　民進黨盛極而衰的警訊

評藍營公投失敗3關鍵　黃暐瀚：提2個卻打成藍綠對決

賴清德看到群眾「就找mic」拼106場宣講　演說展現國家格局

高雄不同意票狂勝20萬　綠營：陳其邁扮演「南票北送」關鍵角色

新竹合併升格獲府院黨高度共識　柯建銘：修法按照程序進行

74歲蘇貞昌 一桿在手跑遍全台80場說明會　衝勁成公投戰MVP

蔡英文談縣市升格　趙少康批「為了選舉」：剩下的像孤兒

桃園投4個同意　趙少康：國民黨有機會拿回來

郭台銘直言「明年一定缺電」　柯文哲：他一定算過！

傳執政黨規劃「雲嘉嘉」縣市合併升格　張麗善：讓人無法理解

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

王思佳爆「小本本」流出：會家破人亡　遇心機女送禮到家..毛爆「怎知我住哪？」

李靚蕾正式宣戰BY2妹Yumi！　開嗆：我提供證據

王力宏回台灣了！　安撫李靚蕾倉皇返台隔離

深圳怪男詭異窺視下一秒拔出油槍　像噴泉狂漏照點燃...保時捷陷火海

女學生回家驚見「陌生女子」闖入　勇敢攔下質問！她狡辯：這我家...

學者：蔡英文817萬票在公投腰斬　民進黨盛極而衰的警訊

評藍營公投失敗3關鍵　黃暐瀚：提2個卻打成藍綠對決

賴清德看到群眾「就找mic」拼106場宣講　演說展現國家格局

高雄不同意票狂勝20萬　綠營：陳其邁扮演「南票北送」關鍵角色

新竹合併升格獲府院黨高度共識　柯建銘：修法按照程序進行

74歲蘇貞昌 一桿在手跑遍全台80場說明會　衝勁成公投戰MVP

蔡英文談縣市升格　趙少康批「為了選舉」：剩下的像孤兒

桃園投4個同意　趙少康：國民黨有機會拿回來

郭台銘直言「明年一定缺電」　柯文哲：他一定算過！

傳執政黨規劃「雲嘉嘉」縣市合併升格　張麗善：讓人無法理解

明天就是冬至！命理師點名「6大禁忌」　嘿咻熬夜衰整年

學者：蔡英文817萬票在公投腰斬　民進黨盛極而衰的警訊

搭客運到宜蘭！大嬸司機頭上「搓揉交疊」飄羞羞濃腥味　隔壁辣媽全傻了

政治熱門新聞

為什麼連「反萊豬」都輸？　網：又沒逼你吃

8縣市投出「4個不同意」　國民黨佔3個

5位藍綠政治人物敗選感言比一比！　他：這是檢驗格局最好時機

豬農大縣被完封！雲、屏養豬協會吐4字

民進黨公投完封勝　2縣市「不同意票」成關鍵

PTT跟公投現實風向落差大　網：八卦網軍無法投票

全台「四個同意」縣市曝光　國民黨佔8個、綠營3執政縣市被翻盤

分析／藍營縣市長未集結「公投4案全垮」　小英817萬票也腰斬

醫揭公投「他得利最多！但最厲害的是她」

蔡英文「逆境」會加成？　網：專打逆風場的女人

台北馬拉松5跑者昏迷　急送醫搶救

分析／蔡英文公投逆轉背後仍有警訊　民進黨沒贏也不樂觀

快訊／公投四案全軍覆沒　侯友宜：我願意承擔！

快訊／公投已死！　朱立倫：今後很難再有公投案通過

更多熱門

相關新聞

評藍營公投失敗關鍵　名嘴：提2個卻打成藍綠對決

評藍營公投失敗關鍵　名嘴：提2個卻打成藍綠對決

四大公投全數不通過，根據中選會公布的數據顯示，綠營「南票北送」奏效，台南和高雄不同意票大幅領先。不過，名嘴黃暐瀚除了列出國民黨失敗3個關鍵，同時，他認為公投是對事不對人，國民黨本提2案（立委林為洲提反萊豬、江啟臣提公投綁大選），沒提更多論述，還把口號變成教訓民進黨。

夜宿49日　公投未過關的結構觀察

夜宿49日　公投未過關的結構觀察

新竹升格高度共識　柯建銘：修法按程序走

新竹升格高度共識　柯建銘：修法按程序走

蔡英文談縣市升格　趙少康：剩下的像孤兒

蔡英文談縣市升格　趙少康：剩下的像孤兒

桃園投4個同意　趙少康：國民黨有機會拿回來

桃園投4個同意　趙少康：國民黨有機會拿回來

關鍵字：

蔡英文民進黨公投

讀者迴響

熱門新聞

快訊／Yumi認與王力宏交往　認了「刻骨銘心」：是他婚前的正式女友

快訊／Yumi切割王力宏沒聯絡　李靚蕾曬「裸照」反擊神打臉！

快訊／李靚蕾再度開炮王力宏！

快訊／王力宏爸爸控李靚蕾威脅：分居時沒有出軌

李靚蕾遭爆「辜負訂婚男友」嫁王力宏！她7字霸氣回應

王力宏私訊李靚蕾截圖曝光！　「1條件逼收回指控」：跟大家說妳神智不清

王力宏召妓偏好50歲熟女！夜夜叫小姐「連警衛都知」

網看懂王爸手寫信！印證李靚蕾2指控

李靚蕾媽「超硬背景」不輸王爸媽：說她要錢誰信？

非王力宏網稱他才是「外遇界傳奇」

By2妹Yumi「連踩3底線」逼李靚蕾開戰！

王力宏21年前緊牽徐若瑄舊照曝光　網抓包：胯下寫著滿足

Yumi報警被抓包「造假關鍵」　By2急現身機場包到認不出

王力宏爆找「娛樂圈大姐大」壓新聞被拒！　周玉蔻給線索

徐若瑄舊文遭出征　挨轟「勝利宣言」

更多

最夯影音

更多
李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清

李靚蕾「5000字毀滅王力宏」控劈腿約砲！　徐若瑄、By2妹Yumi被捲入…嚴厲澄清
10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

10歲弟運動會全校面前大跳街舞 秀湯瑪士迴旋超狂舞技驚艷眾人

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏放閃照全是P圖！網揪鐵證　和李靚蕾秀恩愛「眼神全露餡」

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

王力宏機場最新身影曝光！　「VIP接送」淡定舉手機反拍

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

超夭壽...國道黑夜中突現一人影　駕駛急閃飆國罵：X你X差點漏尿

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

2021企業品牌聲望大調查

2021企業品牌聲望大調查

齊聚百大品牌，12/1~12/31歡迎您投票選出新中最愛的企業！

【寵物】雙12超級年終慶

【寵物】雙12超級年終慶

雙12超級年終慶開跑，毛毛商城品牌飼料限時狂降，還有毛孩零食買一送一，立即逛！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面