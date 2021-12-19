新竹合併升格獲府院黨高度共識　柯建銘：拚修法趕2022年大選

▲總統蔡英文邀集府院黨高層開會，就新竹縣市合併議題進行討論。（資料照／記者湯興漢攝）



記者林銘翰／台北報導

總統蔡英文19日邀集府院黨高層及部分執政縣市首長開會，其中就新竹縣市合併議題進行討論，與會者有高度共識並支持升格。對此，民進黨立法院黨團總召柯建銘表示，最理想的是趕在這會期修法完竣，並且在明年選舉前半年公告，就可以趕上2022年大選。

蔡英文19日上午在官邸邀集柯建銘、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、民進黨秘書長林錫耀、高雄市長陳其邁、桃園市長鄭文燦、民進黨立委陳明文、前交通部長林佳龍等人，就公投後國內外政經局勢進行廣泛討論，並就多項重要國政議題深入交換意見。

柯建銘會後受訪時表示，今天主要討論的是大新竹合併升格，並且在會中有高度共識，因此目前就是先提出修法，之後再與各派系繼續凝聚共識，修法一切按照程序來進行，重點是民進黨團要有一致的看法。

柯建銘說明，提案最快21日會送到程序委員會，最理想的是趕在這會期修法完竣，之後看是由新竹縣市提出「由下往上」，或是由內政部「由上往下」提出皆可，並且在明年選舉前半年公告，就可以趕上2022年大選。

總統府發言人張惇涵表示，與會者有高度共識認為，面對疫後全球經貿局勢變遷，台灣半導體產業是國家戰略產業，必須掌握國際供應鏈重組的關鍵契機，支持新竹縣市合併升格，而這不僅新竹縣市長都有表達贊成，也符合新竹縣市人民的多數期盼。

張惇涵也轉述，蔡英文認為，未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。

民進黨立委柯建銘等人近日提出《地方制度法》修正草案，將人口聚居達125萬人以上，且在政治、經濟、文化及都會區域發展上，有特殊需要之地區得設直轄市；其中「且」改成「或」，讓縣市合併不再受人口數限制。