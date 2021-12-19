評藍營公投失敗3關鍵　黃暐瀚：提2個卻打成藍綠對決

▲朱立倫。（圖／記者屠惠剛攝）



記者黃巈禾／台北報導

四大公投全數不通過，根據中選會公布的數據顯示，綠營「南票北送」奏效，台南和高雄不同意票大幅領先。不過，名嘴黃暐瀚除了列出國民黨失敗3個關鍵，同時，他認為公投是對事不對人，國民黨本提2案（立委林為洲提反萊豬、江啟臣提公投綁大選），沒提更多論述，還把口號變成教訓民進黨。

根據中選會18日開票結果，重啟核四同意380萬4755票（19.14%），不同意426萬2451票（21.44%）；反萊豬同意393萬6554票（19.8%），不同意413萬1203票（20.78%）；公投綁大選同意395萬1882票（19.88%），不同意412萬038票（20.72%）；珍愛藻礁同意390萬1171票（19.62%），不同意416萬3464票（20.94）。

黃暐瀚19日在政論節目《新聞大白話》表示，民調是對事，不是對人，民調可信，但人心難測，民調可信的意思是，四大公投原本贊成多於反對，以反萊豬公投來說，在各項民調都是同意大於不同意，但同意的人意興闌珊，10個人只有4個人去投票，而民調中不同意反萊豬、投4個不同意的都有去投票，民調的趨勢可信，投票率沒辦法抓。

黃暐瀚指出，民進黨把議題模糊掉，用仇恨動員，主張「討厭國民黨、討厭中國大陸」通通站出來，民進黨自稱「台灣隊、親美」；民進黨稱國民黨是反美親中、自稱反中親美，結果出來後，台灣對於公投議題大部分不投，將近6成沒投的這些人除外，深藍深綠一比，就是輸人家10%，國民黨基本盤輸，當藍綠對決開始，國民黨四大公投就非常危險了，而人民也必須承擔公投的4個結果。

對於公投結果是否代表民進黨基本盤下滑？黃暐瀚認為，並非如此，因為這對民進黨是「逆局」的公投，四項公投除了核四原本是接近之外，有三項公投都是不同意小於同意的情況之下，民進黨居然用非常多的方法，包括「五到」戰術，「口號聽到、眼睛看到、簡訊收到、便當吃到、四個不同意通通知道」，以及「藍綠對決」的戰略，又把美國拉進來。

黃暐瀚提到，蔡總統到昨天投票都是講「反美豬」公投，但這不是反美豬，是反萊豬，反美豬就是「反美」，代表多數台灣人不贊成反美，當公投跟「反美」勾在一起，就不去投票了，不想吃萊豬但更不想反美，糾結以後不是在家窩著就是出去玩。

黃暐瀚列出國民黨在公投吞敗仗有3個原因，一、就算回答吃牛、豬比例差很多，民眾還是疑惑，為什麼2012年國民黨要開放萊牛，萊牛雖然吃得沒那麼多，若真的有毒，一口也是毒；其次，民進黨把反萊豬結合成對美國的反彈，所以大家不想對美國反彈，投票意願就降低了；第三、國民黨到後來突然從2個變成4個，就打成齊頭式了，進投開票所的大多數都是4個同意或4個不同意。

黃暐瀚認為，其實很多不是國民黨的人，還有環保團體，不是國民黨支持者，珍愛藻礁領銜人潘忠政還是英粉，結果國民黨支持者加上中間選民和環保人士才19%，若認為這就是藍綠基本盤，這也不對，綠營基本盤顯然比公投結果還要大，藍營最多就是這樣了。

黃暐瀚提到，國民黨要有更多論述，卻把口號變成教訓民進黨、變成藍綠對決，國民黨應該說服公投不會改變台美關係，相信後才會去投票，而民進黨卻讓民眾相信反萊豬會讓美國生氣、投下去後會被中國大陸占便宜，目前這樣的選民比較多。