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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園投4個同意　趙少康：國民黨有機會拿回來

▲▼國民黨民主守夜活動,趙少康 。（圖／記者李毓康攝）

▲趙少康 。（資料照／記者李毓康攝）

記者黃巈禾／台北報導

四項公投全數沒過，中廣董事長趙少康今（19日）受訪表示，民進黨丟了三個地方，分別是基隆市、桃園市以及新竹市，對民進黨是很大的警訊，尤其桃園，「我認為國民黨有機會拿回來」。

趙少康表示，民進黨打出藍綠對決後，中間選民躲起來了，不過對決結果，民進黨基本盤27%，開出來的票僅20%，國民黨基本盤17%，開出來19%，因此，民進黨的基本盤有跑掉，蔡英文總統大選拿800多萬票，這次拿400萬票，等於腰斬。

趙少康分析，從25%門檻來看，藍綠都沒跨過，跨過本來就很難，甚至預判跨不過，但還是「知其不可為而為之，2018年公投雖然有過，公投投票率僅54％，但當時議員、縣市長的投票率有66％至68％左右，現在公投不綁大選，之前預估投票率就是在40％左右，兩黨平均一分就是20％，過不了門檻。

趙少康提到，這次比較意外的是，支持不同意比同意票多，本以為民進黨的不同意會少一點，以萊豬來講，誰要吃萊豬？國民黨不吃、民進黨不吃、中間選民也不吃，像這種不牽涉黨派的議題，居然在意識型態、政黨動員下能把環保、食安丟掉，這點讓他蠻失望的，「它的選民就真的是，只問立場不問是非，台灣如果在這樣的情況下，以後任何事情都只問立場，不問是非，那是台灣的悲哀」。

此外，趙少康指出，民進黨丟掉基隆市、桃園市以及新竹市，新竹是全台灣最多最高知識份子聚集的地方，桃園市是六都之中非常重要的地方，這三個地方同意多於不同意，對民進黨是一個很大的警訊，尤其桃園是非常重要的地方，「我認為國民黨有機會拿回來」。

基隆市
重啟核四：同意6萬9196票＞不同意5萬9630票
反萊豬：同意7萬2735票＞不同意5萬6209票
公投綁大選：同意7萬2786票＞不同意5萬6252票
護藻礁：同意7萬2023票＞不同意5萬6894票

桃園市
重啟核四：同意38萬2314票＞不同意35萬9049票
反萊豬：同意39萬3423票＞不同意34萬7962票
公投綁大選：同意39萬4314票＞不同意34萬7671票
護藻礁：同意39萬5529票＞不同意34萬6119票

新竹市
重啟核四：同意8萬1447票＞不同意7萬3524票
反萊豬：同意8萬4140票＞不同意7萬800票
公投綁大選：同意8萬5746票＞不同意6萬9314票
護藻礁：同意8萬3443票＞不同意7萬1252票

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