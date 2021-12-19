桃園移民署協助外來人口施打疫苗　連3天完成392人

▲移民署北區事務大隊桃園市服務站現場協助外來人口登記。（圖／移民署桃園市服務站提供）

記者楊熾興／桃園報導

移民署推動「外來人口安心接種COVID-19疫苗專案」，以不通報、不查處、不收費及不管制等四項原則，鼓勵逾期停(居)留外來人口出面接種疫苗。移民署北區事務大隊桃園市服務站、桃園市專勤隊與桃園市政府衛生局合作，於17日至19日一連3天在指定診所及桃園火車站開設接種站，完成逾期外來人口共392人完成施打疫苗。

▲外來人口依序排隊安排施打。（圖／移民署桃園市服務站提供）

桃園市服務站透過轄區NGO團體，鼓勵滯臺的外來人士施打疫苗，並由NGO團體向服務站諮詢，再由服務站協助登記預約，在17日首先完成了102人的施打。緊接著在18日至19日在桃園火車站後站1樓也有施打站，現場有協助外來人口確認身分的窗口，總共受理290件諮詢案件，其中並受理115件統一證號配賦，成功協助290位外來人口疫苗施打。

▲打完疫苗的外來人口，開心的秀出小黃卡。（圖／移民署桃園市服務站提供）

桃園市服務站主任黃英貴表示，若錯過上述接種時間，到111年1月31日前(配合防疫政策調整)仍可向移民署桃園市服務站聯繫，服務站聯絡電話：03-3310409分機117、118、123，服務站將協助登記造冊，後續再依通知至指定處所接種疫苗。