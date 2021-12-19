Omicron入侵　日本疫情「微反彈」！時隔1月單日新增破200例

▲日本疫情受Omicron影響，出現微反彈。（圖／路透）



記者王佩翊／編譯

日本疫情11月離奇驟降，東京每日確診更一度降到個位數，怎知月底就爆出首例Omicron個案，如今更出現新變異株的境內傳染。日本18日的新增確診時隔1個月，首度反彈超過200例，其中有超過5%是Omicron感染案例。此外，受到變種病毒影響，首相岸田文雄也直言，鎖國政策將至少要持續到明年初才有可能解禁。

根據TBS NEWS報導，東京都18日新增28例確診，相較前一週同期增加8人。而截至18日為止的7日平均新增確診則為21.6人，是上週的117.4%。而全日本18日則一共新增了202例確診，這也是自11月17日以來，時隔1個月，全國單日確診再度超過200例。

▲日本入境政策解封還得再等等。（圖／達志影像／美聯社）



目前全日本因感染重症而住院治療的患者共有26人。厚生勞動省則指出，18日新增確診病例中，有13人經基因定序後確定感染Omicron變異株。

根據《每日新聞》的民意調查，有66%的民眾因為Omicron變異株入侵而感到不安，擔憂會因此爆發第6波疫情。有65%的受訪者更直言，希望能盡早接種第3劑疫苗。日本當局為了防止Omicron變異株入侵導致疫情再度失控，因此決定針對醫護人員、住在安養中心的老人以及員工等高風險族群，將其第3劑接種間隔時間從8個月縮短至6個月。

另一方面，岸田文雄也表態，在年底前是不會解除邊境封鎖限制的，至少要等到明年初才考慮是否解禁鎖國政策。