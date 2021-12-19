染疫孕婦忍陣痛苦等　16醫院「無床拒收」！南韓重症連2天創新高

▲ 南韓重症病例接連二天創新高。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／編譯

南韓中斷階段性回歸日常生活的政策，回過頭採取社交距離限制，危重症患者數仍接連二天創下新高，醫療系統不堪負荷。京畿道楊州市一名染疫的孕婦即將臨盆，卻因病床不足，接連遭16家醫院拒收，最後不得不在救護車上分娩。

根據《韓聯社》，京畿道楊州消防署19日說明，18日凌晨0時49分接獲通報，楊州市一名30多歲孕婦開始出血及陣痛，119隊員趕到後將她抬上救護車，在京畿道北部災難安全綜合指揮中心及楊州市衛生所協助之下聯絡附近醫院，卻連續遭16家醫院拒絕，因為可供孕婦使用的病床不足。

眼看女子陣痛逐漸加劇，119隊員判斷無法繼續拖延，便在救護車上遵循消防醫療團隊指示，利用救護車內備有的分娩工具為她接生，所幸女子在凌晨1時36分順利產下男嬰，馬上送往首爾醫療院。

楊州消防署消防官崔秀民（音譯）及消防士朴恩靜（音譯）表示，這次救援行動令他們感受到生命的重要。相關人士則說明，多虧急救人員在現場正確的判斷及應急處置，才能保全患者珍貴的生命。

南韓中央防疫對策本部19日上午通報新增6236起確診病例，較前5天的7000多例稍有下降，推測原因為周末檢測量降低，且18日降下大雪，外出接受檢測的民眾較少。重症患者則有1025例，較前日的1016例增加9例，連二天創下疫情以來新高。

根據保健福祉部中央事故收拾本部，截至18日下午，全國重症病床使用率達到79.1%，較前日的81%略為下降，但早已超過75%的危險範圍，首都圈重症病床使用率更是來到85.9%，較前日上升0.02%，其中又以首爾最高，使用率高達87.6%。首都圈以外的地區也有部分醫院達到飽和狀態，無法收治更多患者。