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桃園新創會首位新住民理事長　黃騏曼感謝「娘家-移民署」當靠山

▲桃園新創會首位新住民理事長，黃騏曼感謝「娘家-移民署」當靠山。（圖／新創會提供）

▲桃園新創會首位新住民理事長，黃騏曼(右)感謝「娘家-移民署」當靠山。（圖／新創會提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市創新創業協會(簡稱新創會)19日晚間舉行新、卸任理事長交接大會，新任理事長黃騏曼是協會成立31年來，首位新住民理事長；應邀出席的移民署桃園服務站主任黃英貴指出，黃騏曼來自大陸江西，非常努力和好學，現在還在就讀政大EMBA生技醫療組，深信新創會在其帶領下，共創共好與共榮，讓新住民在桃園發光發熱。

▲桃園新創會首位新住民理事長，黃騏曼感謝「娘家-移民署」當靠山。（圖／新創會提供）

▲市長鄭文燦重視新住民權益、友善關懷。▼移民署桃園服務站主任黃英貴期更多如黃騏曼們的新住民在桃園發光發熱。（圖／新創會提供）▲桃園新創會首位新住民理事長，黃騏曼感謝「娘家-移民署」當靠山。（圖／新創會提供）

黃騏曼表示，一路走來，除了自己的堅持之外，更多是借助於政府支持創業提供好的政策，所以特別感謝移民署、陸委會及勞動部勞動力發展署中小企業處、桃園市政府等各相關單位的支持，並感恩身邊許多貴人相助！

▲桃園新創會首位新住民理事長，黃騏曼感謝「娘家-移民署」當靠山。（圖／新創會提供）

▲新創會創會長、也是昇捷建設董事長梁慧琪(左一)深受會員敬愛。▼新創會歷屆理事長。（圖／新創會提供）▲桃園新創會首位新住民理事長，黃騏曼感謝「娘家-移民署」當靠山。（圖／新創會提供）

尤其是，從大陸新娘到桃園市亮點企業董事長，這條路走了漫長19年，更感謝「台灣娘家」移民署當靠山，特別是今天出席交接大會的移民署桃園站黃英貴主任，就是她的家人。因為，身為一名新住民，朋友、同學家人都不在身邊，創業第一年全部家當只剩1萬多，感覺前景一片黑暗時，「台灣娘家」和政府協助以及創業貸款的扶持，讓她從家裡負債數百萬開始創業1人公司，成長到現今30名同仁的中小企業，並期許未來整合母嬰產業，能夠帶領公司上櫃上市，成為新住民創辦人的上市公司之一。

▲桃園新創會首位新住民理事長，黃騏曼感謝「娘家-移民署」當靠山。（圖／新創會提供）

對於新創會首位新住民理事長交接大會，向來重視新住民權益的市長鄭文燦、立委萬美玲、市議員林政賢、市議員黃敬平、市議員參選人張碩芳、新創會歷屆理事長皆展現友善關懷，包括：新創會前身聯誼會會長、也是現任香江匯餐飲集團董事長程秋雄、新創會創會長、也是昇捷建設董事長梁慧琪、簡宏紹、蕭志雄、曹爾居、林政賢、陳翰緯、蔡 睿益、郭懿新、蘇晉輝、曾希文等前理事長到場力挺，桃園市新移民女性關懷協會亦到場表演舞蹈，新創會總會以及全國各縣市友會約500人出席大會，場面熱絡。

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