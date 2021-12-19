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颱風侵台釀口湖水患　蘇治芬：爭取1700萬汛期前箔子寮排水清疏

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員蘇治芬今（19）日邀集經濟部水利署河川海岸組組長李榮富、第五河川局局長張庭華，以及口湖鄉長林哲凌、縣議員蔡岳儒、員蔡孟真；口湖梧南村村長李清南等人，至四湖出海口堤岸上辦理「箔子寮漁港及箔子寮排水清疏及沙洲保護現況及願景計畫」記者會。

▲立法委員蘇治芬今日邀集經濟部水利署河川海岸組組長李榮富、第五河川局局長張庭華至四湖出海口堤岸上辦理「箔子寮漁港及箔子寮排水清疏及沙洲保護現況及願景計畫」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲目前因箔子寮漁港海提，使漁港北方有漂沙淤積的問題。（圖／記者蔡佩旻攝）

立法委員蘇治芬表示，針對今年8月7日盧碧颱風侵台時，雲林四湖、口湖等海線鄉鎮遭遇嚴重水患，今邀請水利署報告後續因應及辦理方式，也已經成功向水利署爭取1700萬，會在明年汛期前優先於箔子寮漁港北側防潮門排水口清疏，不再讓漂沙阻擋排水路徑，要極力避免同樣的洪患再次發生。

▲立法委員蘇治芬今日邀集經濟部水利署河川海岸組組長李榮富、第五河川局局長張庭華至四湖出海口堤岸上辦理「箔子寮漁港及箔子寮排水清疏及沙洲保護現況及願景計畫」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲立法委員蘇治芬今日邀集經濟部水利署河川海岸組組長李榮富、第五河川局局長張庭華至四湖出海口堤岸上辦理「箔子寮漁港及箔子寮排水清疏及沙洲保護現況及願景計畫」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

蘇治芬強調，漂沙淤積問題不能僅靠每年清淤作業，應該要有更積極、周全的計畫，要求水利署在兩個月內提出規劃方案，才能讓老百姓安心，不用年年都在擔心來年有無清疏經費；也期待方案能順應既有潮汐、海流，思考與自然共處的方式，計畫才能走得更長遠。

▲立法委員蘇治芬今日邀集經濟部水利署河川海岸組組長李榮富、第五河川局局長張庭華至四湖出海口堤岸上辦理「箔子寮漁港及箔子寮排水清疏及沙洲保護現況及願景計畫」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲蘇治芬強調，漂沙淤積問題不能僅靠每年清淤作業，應該要有更積極、周全的計畫，要求水利署在兩個月內提出規劃方案，才能讓老百姓安心。（圖／記者蔡佩旻攝）

第五河川局局長張庭華表示，除箔子寮排水清疏外，由於目前箔子寮漁港港嘴處淤積嚴重，造成漁船進出危險，經今年12月9日地方說明會地方建議，一併納入本計畫範圍內施作，初估經費約1800萬元；水利署已同意核定補助工程經費總計約3500萬，目前委由顧問公司刻正辦理設計中，後續由雲林縣政府發包施工。

 ▲立法委員蘇治芬今日邀集經濟部水利署河川海岸組組長李榮富、第五河川局局長張庭華至四湖出海口堤岸上辦理「箔子寮漁港及箔子寮排水清疏及沙洲保護現況及願景計畫」記者會。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲針對目前因箔子寮漁港海提，使漁港北方有漂沙淤積的問題，第五河川局局長張庭華指出，五河局未來會多方參考與思考，儘早規劃出更長遠的方式。（圖／記者蔡佩旻攝）

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