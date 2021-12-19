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國際扶輪雲林偏鄉腎臟疾病免費篩檢　逾200鄉親參與受惠

▲國際扶輪3521地區於今日於台西鄉安南宮舉辦「迎向腎利」腎臟疾病免費篩檢與衛教宣導社區服務公益活動，希望能提前發現並宣導正確的腎臟健康照護觀念。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國際扶輪3521地區於今日於台西鄉安南宮舉辦「迎向腎利」腎臟疾病免費篩檢與衛教宣導社區服務公益活動，希望能提前發現並宣導正確的腎臟健康照護觀念。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

國際扶輪3521地區於今（19）日於台西鄉安南宮舉辦「迎向腎利」腎臟疾病免費篩檢與衛教宣導社區服務公益活動，希望能提前發現並宣導正確的腎臟健康照護觀念。3521地區腎臟病防治委員會主委林志豪活動的目的除了供民眾腎臟病篩檢服務，希望能提前發現並延緩腎臟惡化速度，減少洗腎和防止腎病發生率。

臺灣目前有超過12%民眾罹患慢性腎衰竭，高達9萬4千人需定期接受洗腎，每年洗腎患者都在以8~9千人的驚人速度成長，洗腎盛行率高居全球第一。2020年，治療腎臟疾病的費用為562億元，名列健保支出項目第一；當中有84%都是支付末期腎衰竭患者的洗腎費用，金額達472億元。

▲國際扶輪3521地區於今日於台西鄉安南宮舉辦「迎向腎利」腎臟疾病免費篩檢與衛教宣導社區服務公益活動，希望能提前發現並宣導正確的腎臟健康照護觀念。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲新北市雲林海口發展關懷協會理事長吳英銘（右）表示，活動最後選擇回到雲林偏鄉服務，期盼這次的活動能讓鄉親知道腎臟病的防治，有健康的身體才有彩色的人生。（圖／記者蔡佩旻攝）

3521地區總監簡承盈表示，3521地區、財團法人腎臟病防治基金會、衛福部雙和醫院、新北市雲林海口發展關懷協會等團體，共動員近百名的社友和志工及腎臟病防治基金會護理師和醫師，一起為雲林200多名在地民眾進行腎臟病篩檢和抽血作業，並由腎臟病防治基金會吳苡璉衛教師在現場進行淺顯易懂又生動有趣的腎病防治衛教宣導講座。

▲國際扶輪3521地區於今日於台西鄉安南宮舉辦「迎向腎利」腎臟疾病免費篩檢與衛教宣導社區服務公益活動，希望能提前發現並宣導正確的腎臟健康照護觀念。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善表示，雲林現在腎臟病也算是名列前茅，但腎臟病如果可以透過檢驗提前預防，早期發現即刻控制避免惡化，以避免未來要洗腎的嚴重的情況。（圖／記者蔡佩旻攝）

新北市雲林海口發展關懷協會理事長吳英銘表示，14歲即北漂打拼，40年後回頭看故鄉還是一樣如此貧脊困苦，所以結合各界善心人士成立新北市雲林海口發展關懷協會，感謝扶輪社3521地區總監、腎臟病防治委員會主委大協助今日活動，其實活動可以就近辦在中和，但是最後選擇回到雲林偏鄉，期盼這次的活動能讓鄉親知道腎臟病的防治，有健康的身體才有彩色的人生。

▲國際扶輪3521地區於今日於台西鄉安南宮舉辦「迎向腎利」腎臟疾病免費篩檢與衛教宣導社區服務公益活動，希望能提前發現並宣導正確的腎臟健康照護觀念。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲雲林縣長張麗善表示，非常感謝國際扶輪社3521地區所有的社員、新北市雲林海口發展關懷協會都能站出來關懷雲林縣。（圖／記者蔡佩旻攝）

雲林縣長張麗善表示，非常感謝國際扶輪社3521地區所有的社員都能站出來關懷雲林縣，雲林現在腎臟病也算是名列前茅，但是大家都知道腎臟病如果可以透過檢驗提前預防，早期發現即刻控制避免惡化，以避免未來要洗腎的嚴重的情況。提醒鄉親，如果有三高或心血管疾病或遺傳病史，希望能夠提早預防，包括在定期檢查的情況下可以保障腎臟的健康，透過國際扶輪社加強宣導我特別感謝他們長期關懷雲林鄉親的健康。

▲國際扶輪3521地區於今日於台西鄉安南宮舉辦「迎向腎利」腎臟疾病免費篩檢與衛教宣導社區服務公益活動，希望能提前發現並宣導正確的腎臟健康照護觀念。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲國際扶輪3521地區於今日於台西鄉安南宮舉辦「迎向腎利」腎臟疾病免費篩檢與衛教宣導社區服務公益活動，希望能提前發現並宣導正確的腎臟健康照護觀念。（圖／記者蔡佩旻攝）

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