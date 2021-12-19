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王力宏搬老爸救援　林靜儀：要爸媽出來背書，不太合理吧！

記者游瓊華／台中報導

金曲歌王王力宏遭前妻李靚蕾毀滅式爆料，今天最新發展是王力宏父親公開一封親筆信為兒子護航，但被認為是提油救火。民進黨台中市第二選區候選人林靜儀今天在記者會被樓歪問到此事，林靜儀連說三次「所有的成年人都要為自己的行為負責任」，強調不論是工作也好、或是家庭，所有成年人都要為自己的抉擇負責。

▲看不下去！王力宏搬老爸救援 林靜儀連說3次「成年人都要為自己的行為負責任」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲王力宏搬老爸救援，林靜儀連說3次「成年人都要為自己的行為負責任」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲看不下去！王力宏搬老爸救援 林靜儀連說3次「成年人都要為自己的行為負責任」。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲今天林靜儀在競選總部舉行女醫師力挺記者會。（圖／記者游瓊華翻攝）

四大公投落幕，但外界討論熱度遠遠不及王力宏召妓、約砲案，今天林靜儀在競選總部舉行女醫師力挺記者會，由於林靜儀曾是民進黨婦女部主任，媒體發問的問題，從公投結果一路問到找家人站台以及王力宏。

媒體詢問，之後是否會找家人站台。林靜儀表示，我們都活到快50歲的人找工作還要爸爸媽媽跟家人出來背書，不太合理吧！「找工作請人寫推薦函，一定是找過去曾和你一起工作的人幫你，若是找家人來寫，會讓人對你過去工作表現有所質疑吧！」之後媒體補問「是在說顏寬恒嗎？」林靜儀笑而不答。

對於王力宏深陷外遇、出軌、約砲風暴卻找來老爸王大中救援，林靜儀連說3次「所有的成年人都要為自己的行為負責任」，強調不論是工作也好、或是家庭，所有成年人都要為自己的抉擇負責。

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