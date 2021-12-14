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馬公厝支線更新改善工程將加入親水設計　立委蘇治芬今前往現勘

▲立法委員蘇治芬今日，邀集農田水利署副署長林國華、農水署雲林管理處工程組組長蔡政宏等人，進行「馬公厝支線更新改善及親水友善社區工程計畫」會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲剩餘之腹地集中於右側，寬約7~10公尺，未來此腹地如何營造，將於工程設計階段即邀請在地民眾參與，共同討論，以營造出具有在地特色的休閒親水空間，讓在地民眾有個休憩舒活場地。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

立法委員蘇治芬今（14）日，邀集農田水利署副署長林國華、農水署雲林管理處工程組組長蔡政宏、縣議員顏旭懋服務團隊副主任張育珍、虎尾廉使里里長戴國華等人，進行「馬公厝支線更新改善及親水友善社區工程計畫」會勘，改善工程同時為了營造親水景觀環境，將水路改善後之剩餘土地規劃成親水景觀步道。

馬公厝支線位於虎尾鎮高鐵站附近，現況為混凝土梯形內面工，建造至今已逾50年，混凝土年久老化且位於廉使里附近之水路於2019年間曾經崩坍亟需改善更新。

立法委員蘇治芬表示，接獲陳情後即邀集相關人員現地會勘，此案總經費高達9000萬元，特別向農田水利署長蔡昇甫反映，工程的施作除了維持圳路原來的「生產」功能外，農田水利設施也能納入生活及生態功能，落實改制時農委會陳吉仲主委所宣示的農田水利三生功能，蔡署長亦深表贊同。

農田水利署雲林管理處指出，初步規劃除保留左側既有巡防道路外，並將馬公厝支線移至巡防道路旁，讓剩餘之腹地集中於右側，寬約7~10公尺，未來此腹地如何營造，將於工程設計階段即邀請在地民眾參與，共同討論，以營造出具有在地特色的休閒親水空間，讓在地民眾有個休憩舒活場地。

此工程考量每年可施工時間約僅2個月，因此規劃以廉使西橋為界，上游段長度373公尺，經費約3200萬元、下游段長度652公尺，經費約5800萬元，分年逐段施工；此外，農水署雲林管理處亦與廉使里達成，未來景觀步道場域由該里里民維護管理之共識，建構公私協力營造水圳景觀新典範。

立法委員蘇治芬指出，馬公厝支線沿線視野寬闊，一年四季本來就紛呈不同的農村美景，本工程完工後，可達到渠道更新農民用水穩定、隙地景觀改造及建構親水友善社區環境的三贏效益。未來社區民眾閒步於夕陽下水圳畔的美景，相當令人期待，也能創造生活在雲林的幸福感。

▲立法委員蘇治芬今日，邀集農田水利署副署長林國華、農水署雲林管理處工程組組長蔡政宏等人，進行「馬公厝支線更新改善及親水友善社區工程計畫」會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲立法委員蘇治芬今日，邀集農田水利署副署長林國華、農水署雲林管理處工程組組長蔡政宏等人，進行「馬公厝支線更新改善及親水友善社區工程計畫」會勘。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

►聽Podcast #我在案發現場

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