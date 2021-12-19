家犬差點被抓走！動保處凌晨出勤嚇壞住戶　網懷疑遇到「香肉店」

記者許宥孺／高雄報導

一名網友在臉書社團詢問，「動保處會凌晨出來捕流浪狗嗎？」，質疑遇到「香肉店」，家裡飼養在騎樓下的狗差點被抓走，讓她嚇壞連忙衝派出所備案。高雄市動保處表示，針對流浪犬追咬、影響民眾生活，若接獲通報就會派員處理，經查當時確實有出勤作業。

▲動保處車輛於凌晨4點多出勤，讓網友懷疑遇到香肉店。（圖／記者許宥孺翻攝）

「請問動保處會凌晨出來捕流浪狗嗎？」女網友在「我要當流浪動物義工救援團隊」臉書社團發文表示，家裡疑似遇到「香肉店」，當時凌晨聽到外面有聲音，家人打開窗戶看，聽到對方說「有一隻躲在裡面」，家人馬上衝下樓打開門詢問。

▲自稱動保處男子下車查看騎樓下的犬隻 。（圖／記者許宥孺翻攝）

「我們嚇壞了！狗狗差點被抓走！」女網友提供監視器畫面，事情就發生在18日凌晨4點多，當時家人下樓查看，詢問對方在做什麼，對方表示「在抓流浪狗」，家人詢問是否合法，對方表示「合法的」，家人強調騎樓的狗是有人養的，該名自稱動保處的男子才離去。

女網友表示，該名男子沒有穿動保處的背心或任何標示，車子距離太遠看不到任何標示，監視器也未錄清楚，懷疑遇到「香肉店」。而養在騎樓下、沒用繫繩的狗狗差點被抓走，讓他們嚇壞，也質疑動保處會在半夜出勤嗎？

▲飼主一家被吵醒下樓查看。（圖／記者許宥孺翻攝）

高雄市動保處副處長段奇漢表示，動保處平日就會接獲民眾通報，在高雄市熱點區快若有流浪犬會追咬民眾、人車，或影響民眾生活，動保處就會派員處理。

段奇漢說，經查，此案發生在小港區大坪頂，動保處接獲民眾通報便前往處理，捕犬人員看到就下車察看，影響到附近鄰居生活，動保處在此致歉，但協助民眾解決問題的態度不會改變。

段奇漢指出，依照動保法第20條規範，寵物出入公共場所或公眾得出入之場所，必須由7歲以上之人伴同，若是違反此辦法，可依法處3千元至1萬5千元罰鍰；依照新修正的動保自治條例規範，攜帶寵物出入公共場所或公眾得出入場所，必須以牽繩或適當防護措施，經勸導若不改善，可處3千元至1萬5千元罰鍰，而「公共場所」也包括道路。